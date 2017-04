Comment en finir avec l’habitat précaire ?

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 125 lecture(s)

La résorption de l'habitat précaire dans la commune d'Ath Mansour, à 46 kms à l'Est de Bouira, se pose avec beaucoup d'acuité. En effet, l'habitat précaire est présent dans presque toutes les localités de cette commune rurale, surtout au chef-lieu et sa périphérie. Pour l'illustration, il existe une cité à Taourirt, érigée il y a de cela près de 50 ans, laquelle se trouve dans un état de vétusté avancé. Ce groupement composé d'une trentaine d'unités, est situé à quelque 200 mètres du siège de l'APC et à proximité de la RN5. Leurs occupants y vivent dans des conditions difficiles à cause du délabrement de leurs habitations. En plus de cela, ils sont assujettis à la promiscuité qui complique davantage leur vie. "Dans une seule habitation de la cité, vous pouvez trouver deux petites familles qui se partagent deux pièces, la cuisine et la cour", déplore l'un des habitants. Cette cité-dortoir, comme l'appellent certains ici, n'est pas faite pour résister aux conditions climatiques. "A la tombée de la pluie, les toits égouttent et les eaux pluviales envahissent les cours internes de nos demeures. Cela sans évoquer les ruelles qui se transforment en bourbier inextricable", ajoute avec consternation notre interlocuteur. Un peu plus haut de cet endroit, sur les hauteurs du chef-lieu communal, il existe aussi d'autres habitations menaçant ruine dans les quartiers, par exemple, d'Inzel, Tighilt et Ouzouighen. Certains occupants, de conditions modestes, ne peuvent se permettre des travaux de confortement et de restauration de ces habitations délabrées. Dans d'autres lieux, il existe également des habitations précaires, à l'image du bidonville situé à proximité du cimetière des martyrs, à environ 2 kms du chef-lieu communal. Ce bidonville, à l'origine une petite cité, a connu ces dernières années une expansion fulgurante, d'où l'apparition d'excroissances construites avec des objets hétéroclites, à cause de l'augmentation du nombre d'habitants de cette cité, et qui se sont retrouvés dans le besoin de nouveaux espaces. "Ce bidonville défigure complètement la localité avec des objets hétéroclites amochant", estime un habitant de la localité.

Y. S.