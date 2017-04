Le logement par les chiffres

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 149 lecture(s)

La direction du logement a indiqué la semaine dernière que près de 2000 logements de la formule sociale seront distribués cette année.

Les mêmes services ont rappelé que 470 unités ont été distribuées durant le premier trimestre de l’année 2017 alors que 517 dossiers de demandeurs de logements sociaux se trouvent actuellement au niveau de la commission des recours de la wilaya. La distribution de ce dernier quota ne saura tarder et se fera dès que la commission de wilaya aura tranché sur les secours. Par ailleurs, la même source fait savoir que 2 762 unités se trouvent à l’examen au niveau des commissions de daïra et leurs bénéficiaires ont d’ores et déjà reçu leurs affectations. La direction du logement a souligné que ses services ont procédé en 2016 à la distribution de 696 unités de la même formule dont 230 logements dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP). Sur un autre chapitre, les mêmes services ont souligné que sur un quota de 88 815 unités, toutes formules confondues, accordé à la wilaya de 2005 à nos jours, 16 822 sont en cours de réalisation, 8 954 ne sont pas encore lancées et 2 275 autres sont à l’arrêt. Concernant le programme de l’habitat rural auquel 48.944 unités ont été accordées durant la même période, 4623 sont actuellement en cours de réalisation tandis que 860 n’ont pas connu un lancement de travaux. Au cours de cette année 2017, la direction du logement comptent réceptionner près de 4000 unités et lancer les travaux de réalisation d’un quota de 860 autres. S’agissant de la formule LPL, il est indiqué que 6665 unités sont en cours de réalisation, 990 sont à l’arrêt et 904 autres ne sont pas encore lancées. En 2017, les services du logement tablent sur le lancement de tous les projets de la formule LPL qui sont à l’arrêt ou non encore lancés. 1894 logements sont concernés. Dans la formule LSP, 159 unités ont enregistré un arrêt des travaux et 44 autres n’ont pas connu de lancement. Dans le segment du promotionnel aidé (LPA), il est noté que 156 unités sont à l’arrêt et 386 n’ont pas été lancées, ce qui représente un quota de 542 logements. À en croire la même source, ce quota sera lancé au cours de cette année 2017. Une année 2017 qui verra également la réception de 500 logements LPA. La formule location vente (AADL), qui a, pour rappel, connu beaucoup de difficultés, verra en 2017 le lancement de pratiquement tout son programme. Le quota à lancer s’élève à 6170 unités. En outre, il est fait mention de la réception de 556 unités LPP en 2017 sur un quota initial de 2000 logements. En ce qui concerne les 1444 unités restantes, l’on apprend que les travaux seront lancés en fonction de la demande.

D. M.