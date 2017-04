42 milliards de dinars pour 187 projets

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 123 lecture(s)

Le secteur des travaux publics dans la wilaya de Bouira DTP a bénéficié de 2005 à nos jours d’une enveloppe budgétaire de plus de 42 milliards de dinars pour le financement de 187 différentes opérations dont 170 ont été achevées. C’est du moins ce qu’a indiqué le directeur du secteur lors d’un exposé présenté la semaine dernière. Selon le DTP de Bouira, durant le quinquennal de 2005-2009, une enveloppe de 19 milliards de dinars a été allouée à la wilaya pour financer la réalisation de 114 opérations de développement. 110 projets accordés durant ce quinquennal ont été réceptionnés et 04 autres butent sur des problèmes d’expropriation, selon le même responsable. Ce dernier a aussi expliqué que durant le quinquennal 2010-2014, le secteur s’est vu allouer un peu plus de 22 milliards de dinars pour financer la réalisation de 67 projets dont 60 ont d’ores et déjà été achevés. La dotation du secteur pour le quinquennal en cours, 2015-2019, a été sensiblement réduite et s’élève à seulement 732 millions de dinars. Cet argent va servir au financement de 06 opérations, ajoute la même source. Toujours selon le DTP, depuis 2005, ses services ont pu réhabiliter, entretenir, moderniser et réaliser 225 km de routes nationales (RN), 700 km de chemins de wilaya (CW) et 850 chemins communaux. La DTP de Bouira a réalisé deux déboulements : le premier long de 12.1 km au niveau des RN 5 et 33 et un second de 41 km au niveau du CW 127. À préciser que dix (10) km du dédoublement du CW 127 entre Bouira et Sour El Ghozlane sont opérationnels. Les autres opérations, quant à elles, ont consisté en la réalisation de 20 ouvrages d’art, 08 subdivisons de travaux publics (STP) au niveau des daïra de la wilaya, 14 maisons cantonnières, une nouvelle direction des travaux publics et enfin un parc régional des travaux publics.

D. M.