Le maire répond aux transporteurs protestataires

Les transporteurs privés assurant la ligne reliant les communes de Taghzout et Bouira ont entamé, avant-hier, un mouvement de grève illimitée, en signe de «protestation contre la dégradation du chemin de wilaya n° 06». C'est ce que nous a déclaré un transporteur, joint hier par téléphone. Notre interlocuteur expliquera : «Le syndicat a accompli toutes les formalités d'usage et informé les pouvoirs publics locaux de ce débrayage. Nous réclamons un projet de réhabilitation de ce tronçon de route qui pose énormément de problèmes». Il ajoutera : «Ce mouvement de grève se poursuivra jusqu’à la satisfaction de notre revendication». Nous avons joint le maire de cette commune, M. Chaâbane Chaouch, qui a confirmé l’information. Il a par ailleurs assuré que ses services ont tout fait pour atténuer les effets de cette grève sur la population, en réservant deux bus de transport scolaire pour les voyageurs entre Bouira et Taghzout. L’édile communal précisera qu’ «une demande d‘inscription d’un projet de réhabilitation de cette route a été formulée aux autorités de la wilaya depuis deux années».

O. K.