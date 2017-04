L'antenne administrative toujours inopérante

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

«Rapprocher l'administration du citoyen", c'est ce à quoi s'attellent les pouvoirs publics depuis ces dernières années, pour une "meilleure prestation de service». Dans la commune de M'Chedallah, située à 50 kms à l'Est de Bouira, les autorités locales semblent opter pour cette "option" afin d’écourter" la distance entre l'administration et l’administré. Ainsi, une antenne administrative a été érigée au quartier populeux et populaire de Bouaklane, situé à 2 kms du siège de la mairie, dans l'optique de "désengorger" quelque peu l'affluence des citoyens vers le siège de l'APC, notamment vers le service de l'état civil. Ce dernier connaît, chaque jour, un afflux record des habitants de la commune et même des visiteurs venant des autres communes, puisque la délivrance de certains documents administratifs, à l'exemple de l'extrait d'acte de naissance, est devenu accessible à partir de n'importe quelle mairie du territoire national. Pour revenir à l'antenne administrative de Bouaklane, celle-ci a été livrée il y a de cela quelques semaines. Cependant, elle n’est pas encore fonctionnelle, au grand dam des quelques 2000 habitants de ce quartier périphérique. L’on apprendra que ladite antenne n'est pas encore dotée du matériel et mobilier nécessaires pour son bon fonctionnement. En sus de cela, le personnel administratif n'y a pas été affecté. "Mais qu'attendent les autorités municipales pour faire fonctionner notre antenne administrative?", s'interroge un habitant de ce quartier.

Y. S.