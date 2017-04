Le revêtement en tartan ajourné !

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Le stade communal de Chorfa, baptisé du nom de Chibane Mahmoud, accuse d’innombrables manques, déplorent les sportifs de la localité. Cette infrastructure, revêtue d'une simple couche de tuf, accueille quotidiennement des centaines de jeunes sportifs et amateurs qui y pratiquent diverses disciplines. Les sportifs de la région réclament notamment son revêtement en gazon synthétique. Une opération inscrite, mais reléguée aux oubliettes à cause de la brusque crise économique, selon une source crédible proche de l'APC. Le même constat s’applique à l’éclairage du stade qui demeure inopérant, feront savoir ces jeunes. Ces derniers ont fait remarquer qu'un transformateur d’électricité a été bel et bien réalisé par la SDC l'année passée dans un angle du stade. À noter que ce stade, réalisé grâce des opérations de volontariat en 1980, a bénéficié depuis sa réalisation de plusieurs infrastructures d'accompagnement, dont un mur de clôture en dur, de doubles vestiaires, et enfin de tribunes non couvertes. Les sportifs de Chorfa affirment qu'avant la pose de gazon synthétique au stade Taleb Achour de M'Chedallah, c'est ce stade de Chorfa qui abritait toutes les compétitions sportives de la daïra de M'Chedallah, notamment les rencontres de football. Au niveau du stade de M'Chedallah, l’on constaté qu'un stade matico est en cours de réalisation à l'intérieur même de ce stade de Chorfa. L'enveloppe allouée à la réalisation de cette petite structure aurait pu bien servir à la pose du gazon synthétique, regrettent nos interlocuteurs qui font appel au wali Mouloud Cherifi, en vue de prendre en charge leurs revendications.

O. S.