Une superficie de 1 067 ha plantée d’oliviers

La direction des services agricoles (DSA) a indiqué que pas moins de 1 067 hectares ont été plantés d’oliviers au cours de la saison 2016/2017, à travers onze communes de la wilaya de Bouira. Le montant alloué à cette opération, inscrite dans le cadre du plan dit programme d’initiative locale (PIL), s’élève à plus de 12 millions de dinars, selon la DSA de Bouira. Cette dernière rappelle que la superficie concernée par l’opération de plantation d’oliviers au cours de cette saison avoisine les 1170 ha. Sur un autre chapitre, les mêmes services précisent que dans le cadre du programme du PIL, il a été procédé à l’aménagement de 10,5 km de pistes agricoles pour un montant de plus de 11 millions de dinars. Par ailleurs, la DSA précise qu’il est prévu l’aménagement de 24 km de pistes agricoles pour une enveloppe financière de plus de 28 millions de dinars. Toujours dans le cadre du même programme, les services agricoles de la wilaya de Bouira comptent inscrire une opération pour l’aménagement de pas moins de 132 km de pistes agricoles au profit de onze communes de la wilaya. Le montant de cette opération s’élève à 198 millions de dinars.

