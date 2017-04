La pollution prend des proportions

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

L'environnement dans la commune de Chorfa continue de "prendre" de sérieux coups à cause d’une pollution galopante. L’endroit le plus pollué dans cette municipalité demeure indubitablement l'oued Sahel qui traverse cette localité d'Est en Ouest. En effet, les lieux sont transformés en un immense dépotoir sauvage, où des tonnes de déchets de tous genres y sont, journellement, déversées. "C'est une véritable calamité qui se passe sur les berges et le lit du Sahel. Au lieu de construire une déchetterie, pour épargner à l'environnement toutes ces ordures qui menacent l'équilibre de l'écosystème, les autorités laissent faire." fulmine un habitant de Chorfa centre. Pire encore, les éboueurs municipaux procèdent, chaque jour, à l'incinération des monticules de détritus dans l'optique, selon leur conception des choses, de réduire le volume des "montagnes" d'immondices qui jonchent les lieux. De ce fait, un écran de fumées s'élève des lieux en polluant l’atmosphère. Lorsque les vents s'élèvent, ils emportent et étalent toute cette fumée à des dizaines de kilomètres à la ronde en rendant l'air irrespirable. Les forages réalisés à proximité de cette immense décharge sauvage à ciel ouvert donnent davantage de soucis, puisque les risques de contamination de l'eau souterraine ne sont jamais loin. Même si rien n'indique que cette eau souterraine est polluée, il n'en demeure pas moins qu'elle reste potentiellement exposée à cet état de fait. Cela sans évoquer les dangers de cette pollution sur les oiseaux migrateurs (cigognes, aigrettes blanches, aigrettes bleues,...) présents en force dans les étangs de l'oued Sahel.

Y. S.