Le mouvement associatif à pied d’œuvre

Pour la double commémoration du 37e anniversaire du Printemps berbère 1980 et du 17e anniversaire du Printemps noir 2001, le mouvement associatif de la localité d'Ath Leksar, à 30 kms de Bouira, a mis le paquet.

En effet, il prévoit de marquer d'une pierre blanche ces deux dates-phares de l'histoire de la Kabylie en particulier et de l'Algérie en général. À cet effet, les associations locales, telles Tiregwa n lkhir, Wattuf, Tadukli, Tilleli, Assirem, Indépendance, Ihssane et bien d'autres ont décidé, d'un commun accord, de travailler en synergie afin de réussir cette commémoration. Ainsi, ce collectif associatif compte organiser, du 19 au 22 avril en cours, la deuxième édition du festival national de la poésie, au chef-lieu d'Ath Leksar, en concoctant une ribambelle d'activités culturelles et artistiques. Au programme, il est prévu des conférences-débat avec les témoignages d'anciens militants du mouvement Berbère des années 1980 et ceux du printemps noir de 2001. Des expositions, des projections de documentaires culturels, politiques et historiques seront aussi programmés durant ce festival. Cela sans omettre des galas artistiques, des pièces théâtrales ainsi que des récitals poétiques des participants au concours. Le coup d'envoi de la manifestation sera donné au CSP de la localité, aujourd’hui vers 15h00, après l'accueil des participants. Dans la soirée de la même journée, un gala artistique sera du menu. Demain jeudi, d'autres activités seront également au programmes. Ainsi durant toute la journée il y aura une exposition d'articles et de livres amazighs, toujours au même CSP, des documentaires retraçant, en feed-back, les événements du 20 avril 1980 et du printemps noir 2001 seront aussi projetés. Entre 10h00 et 12h00, il sera procédé à l'entame de la première séance du concours de la poésie avec la participation des poètes de divers horizons. Dans l’après-midi, il est prévu une conférence-débat qui tournera autour des événements des printemps 1980 et 2001 et un concours de poésie. Dans la soirée, il y aura indubitablement des moments forts en émotion, puisqu’ il est projeté un rassemblement à la place publique du village, en vue d'allumer des bougies à la mémoire des 127 martyrs des douloureux événements du printemps noir 2001.Vendredi, le collectif d'associations a programmé une troisième et dernière séance de joutes poétiques. Une visite au niveau des sites touristiques de la région figure également dans la liste des activités. Une conférence-débat puis un gala dans la soirée sont aussi du programme du jour. Samedi, la dernière journée de ce festival de poésie commémoratif des événements des printemps 1980 et 2001, sera consacré à la remise des prix aux lauréats du concours de poésie. Des pièces théâtrales seront présentées. Pour clore le festival, une soirée musicale est prévue dans la nuit.

