Le MJS à la rescousse du football amateur

Les clubs de football amateurs de la wilaya de Bouira, évoluant dans les différents paliers, viennent de bénéficier d’aies financières jugées conséquentes. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du président de la République visant la promotion du sport en général et du football en particulier et conformément aux dispositions décidées lors du mini conseil du gouvernement du 21 avril 2016, il a été décidé de l’octroi d’aides financières au profit des clubs de football amateurs de la wilaya de Bouira évoluant dans les différents paliers. C’est du moins ce qu’indique la cellule de communication de la wilaya. Ces aides varient entre 50 et 400 millions de centimes, ajoute le communiqué de la cellule. Au total, pas moins de 25 associations sportives sont concernées par cette aide du ministère de la jeunesse et des sports (MJS). Ainsi l’IBL de Lakhdaria évoluant en DNA a bénéficié de la somme de 400 millions de centimes. Le MBB et l’E Sour El Ghozlane évoluant en régionale Une ont bénéficié chacun de 150 millions de centimes. Quatre (04) clubs de la régionale II, en l’occurrence la JS M’Chedallah, le HC Ain Bessem, l’ES Bir Ghbalou, le MC Bouira ont reçu chacun une aide de 100 millions de centimes. Par ailleurs, treize (13) clubs de division honneur et sept (07) évoluant en division pré-honneur ont chacun eu droit à 50 millions de centimes.

