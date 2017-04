Avis de coupure d’eau

Par DDK | Il ya 37 minutes | 63 lecture(s)

Une coupure d’eau va toucher, demain, les villages de Said Abid et Ouled Kfifa relevant respectivement de la commune de Bouira et d’Oued El Berdi, a indiqué l’Algérienne des eaux (ADE) de Bouira dans un communiqué rendu public avant-hier.

Selon l’ADE, cette coupure est due aux travaux de curage des réservoirs R300 et R80 alimentant en eau potable les deux localités. L’ADE précise, par ailleurs, que ses services vont déployer tous leurs moyens pour rétablir le plus vite possible l’alimentation en eau potable au niveau des deux villages et assurer ainsi la continuité du service.

