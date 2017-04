Les adjudicataires sommés d’exploiter les locaux

Par DDK | Il ya 37 minutes | 70 lecture(s)

Les autorités locales veulent reprendre en main la gestion du marché de proximité de fruits et légumes de la cité Zerrouki, sis au chef-lieu de wilaya.

Une commission composée de la direction du commerce s’est déplacée sur les lieux mercredi dernier pour s’enquérir de la situation du marché. Celle-ci a été dépêchée par le wali qui y a effectué une visite il y a une semaine, pour le lancement d’un projet d’aménagement urbain dans un quartier mitoyen.

Ainsi, les membres de la commission ont fait le tour de l’ensemble des locaux. Pour ce qui est des locaux qui sont encore inexploités, la commission a exigé des adjudicataires de les ouvrir dans un délai de huit jours. Si ces derniers ne se soumettent pas aux nouvelles directives de la direction du commerce, ils risquent de perdre leur bail de location.

Concernant les box réservés pour les fruits et légumes, se trouvant dans un piteux état depuis l’inauguration de ce marché, les commerçants ont demandé des autorités locales de les nettoyer ou de les démolir complètement, puisque les marchants de fruits et légumes n’y travaillent plus.

Il suffit de s’y rendre pour se rendre compte de l’insalubrité qui y règne. «Nous demandons des responsables de remettre de l’ordre dans ce marché. Si les box des fruits et légumes son nettoyés et exploités par les commerçants, les autres locaux seront ouverts», a déclaré un commerçant qui travaille dans ce marché de proximité.

Les services de la direction du commerce tentent de convaincre les commerçants, qui activent dans l’informel, de regagner la structure. Mais la guerre est loin d’être gagnée. Le commerce informel persiste dans plusieurs endroits à Bouira.

Massinissa A.