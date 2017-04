Le marché informel s'agite pour le Ramadhan

Par DDK | Il ya 36 minutes | 74 lecture(s)

Ils sont des dizaines de nouveaux commerçants à s’installer le long de la RN15 entre le carrefour d'Oughazi et la sortie est de Chorfa en direction de Béjaïa.

Ce sont des marchands ambulants de fruits et légumes, dont la plupart sont venus un mois avant l'arrivée du mois de Ramadan. Ce qui a fini par créer un alignement anarchique de baraques de fortune, de camionnettes utilitaires... qui s’approchent dangereusement de cette route à grande circulation, l'une des principales de l'Est du pays. Les courbes et creux de grands virages ne sont pas épargnés non plus par ces occupations illicites.

Ce qui aggrave, par conséquent, un peu plus la circulation et perturbe sensiblement le flux du trafic routier. Un fait des plus marquants qui soulignent de manière palpable et criarde l'absence totale sur le terrain des nombreux services de l'État directement concernés, tels que ceux de l'hygiène, de la santé de l'agriculture, ajoutés aux deux organismes de sécurité en charge de la circulation routière, déplorent des riverains.

Il importe de préciser qu'en plus du danger que représente cette anarchie, aucune des normes d'hygiène n'est respectée par ces marchands qui exposent toutes sortes de fruits et légumes, y compris ceux des plus sensibles, dans des cageots en plastique sans aucune protection. En effet, ces commerçants exposent leurs produits aux rayons du soleil, au gaz des pots d'échappement et à la poussière.

L'APC de Chorfa, sur instruction du wali, a bien tenté de déloger ces marchands, ou du moins ceux qui occupent les accotements du boulevard principal du chef-lieu de commune au début de l'année.

L’opération coup de poing a été menée conjointement avec les services de sécurité, mais c'était sans compter sur la ténacité des marchands qui ont réinvesti les lieux, avec un nombre plus élevé et une anarchie plus accentuée.

Oulaid Soualah