Les transporteurs désertent la station

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Remise en service au début de la semaine dernière après une opération d'aménagement, la station de bus du chef-lieu de daïra de M’Chedallah vient d'être désertée par les transporteurs de voyageurs.

En effet, ces derniers disent avoir rencontré beaucoup de difficultés à manœuvrer à l'intérieur de cette infrastructure, qui s’est retrouvée «exiguë après sa rénovation».

Aussi après concertation entre eux et en l'absence d'une solution dans l’immédiat, les transporteurs ont décidé, d'un commun accord, de rejoindre jeudi dernier l'emplacement qui a été mis provisoirement à leur disposition devant le lycée «Abdelhamid Ben Badis» lors des travaux d’aménagement de cette aire. Un emplacement que les transporteurs jugent beaucoup plus spacieux.

Il ne s'agit en fait que d'un tronçon de la rue qui longe cet établissement et le nouveau jardin public dont les travaux sont en voie d'achèvement. Il convient de souligner que cette station aménagée au niveau de la ville de M'Chedallah reçoit quelque 233 véhicules de transport de voyageurs, tout types confondus, lesquels interviennent sur les lignes intercommunales qui desservent la totalité des six communes de cette daïra en plus de celles qui desservent le chef-lieu de wilaya Bouira et la daïra d'Akbou (wilaya de Béjaïa), d'où "l’exiguïté" que déplorent les voyageurs qui ont fini par déserter les lieux.

Oulaid Soualah