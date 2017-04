Tala Rana, un site enchanteur à l'abandon

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Sis dans la commune de Saharidj, Tala Rana, classé zone d’extension touristique (ZET), est un site touristique magnifique et féerique, juché à 1400 mètres d'altitude au pied du mont Lalla Khadidja.

Il culmine à 2308 mètres au dessus du niveau de la mer et est "tapissé" d'un couvert végétal luxuriant constitué, entre autres, de cèdres qui lui confèrent une vue imprenable.

En plus de la flore, il y existe une faune de diverses espèces comme les aigles, les chacals, les hyènes, les vautours... Cet endroit a toujours charmé les visiteurs qui promettent, à chaque fois, d'y revenir car les lieux ont un "magnétisme" irrésistible.

Cependant, en dépit de la beauté édénique de cette ZET, qui n'a malheureusement de zone touristique que le nom, rien n'a été encore fait, pour la hisser en lieu de tourisme de montagne efficient.

Beaucoup a été dit sur cette région de haute montagne, mais peu ou presque rien n'a été fait concernant la concrétisation de certains projets, à l'instar de la réalisation d'un complexe touristique.

«Même si le prétexte de l'insécurité pouvait tenir la route pendant la décennie noire, il n'en est plus le cas maintenant que la région a recouvert la sécurité et la paix, et que la vie dans les villages avoisinants, qui étaient désertés par leurs populations, a repris ses droits», déclare un habitant de la région.

Actuellement, ce site "ensorcelant" se trouve voué à l'abandon sans aucun aménagement ni aucune structure d'accueil. Les touristes locaux qui s'y rendent ne peuvent, hélas, bénéficier d'aucune prise en charge ni tout autre service, étant donné que les auberges, les complexes touristiques et les centres de loisirs y brillent par leur absence.

De l’avis des citoyens, si cette zone a été prise en charge, la municipalité de Saharidj pouvait en tirer de gros profits, car les amoureux de la nature et des sensations fortes ne demandent qu’à ce qu’on mette à leur disposition les moyens et les infrastructures adéquates pour y séjourner..

Y Samir.