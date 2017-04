Campagne de vaccination contre les zoonoses épidémiques

Par DDK | Il ya 57 minutes | 73 lecture(s)

L'apparition de foyers d'épidémie de la fièvre aphteuse dans certaines wilayas du pays, comme Sétif, Bordj Bou Arreridj et Relizane, a mis en état d'alerte les services agricoles de la wilaya de Bouira.

Ces derniers ont aussitôt déclenché des campagnes de vaccination contre les zoonoses animales contagieuses. Si les épidémies venaient à se propager parmi les cheptels, elles pourraient causer des pertes incommensurables.

Ainsi, dans la commune de M'Chedallah il est prévu le lancement, du 3 au 17 mai, d'une campagne de vaccination des cheptels contre trois affections contagieuses graves, à savoir la fièvre aphteuse, la clavelée et la rage bovine.

A noter que cette opération sera lancée par les services de la subdivision agricole. Même si, pour le moment, aucun foyer d'épidémie n'a été recensé dans la région, il n'en demeure pas moins que la prévention, à travers des opérations de vaccination et de sensibilisation, reste une solution d'une efficacité avérée.

Ainsi donc, toutes les localités de la municipalité de M'Chedallah sont concernées par cette campagne, à l'instar du chef-lieu communal, Tamourt Ouzemour, Ath Yevrahim, Tilmatine, Ath Yakhlef, Raffour...

Par ailleurs, et pour ne rien laisser au hasard, la subdivision agricole de M'Chedallah, en plus de la campagne de vaccination, sensibilise, via des communiqués publics, les éleveurs de la région sur la nécessité de surveiller de très près leurs troupeaux, afin de "déceler les signes avant-coureurs de l'épidémie de la fièvre aphteuse".

Il est aussi indiqué que les transactions commerciales au niveau des marchés à bestiaux "sont interdites jusqu'à nouvel ordre". Il est préconisé, dans la foulée, de garder les cheptels dans leurs étables durant toute cette période, pour éviter toute éventuelle contamination.

Enfin, les gestes d'hygiène, comme la désinfection et le nettoyage des étables et autres lieux de parcage des troupeaux d'élevage, sont aussi vivement conseillés aux éleveurs de la localité.

Y. Samir.