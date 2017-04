Incivisme des citoyens et insouciance des élus

Par DDK | Il ya 57 minutes | 60 lecture(s)

Une seule virée à travers le chef-lieu de la commune d’El-Adjiba, à 26 Km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, renseigne sur l'état déplorable de l'environnement.

Il est à signaler que malgré les nombreuses campagnes de nettoyage effectuées précédemment, lesquelles n’ont concernées que le centre-ville, beaucoup reste à faire dans ce domaine.

Les nombreux villages que compte ladite commune sont plus que jamais livrés à la pollution, à l’instar des bourgs d’Agouilal, Thakaâth (Crête rouge), Semmache, Hagui, Ahnif N’Ath Yaâla ou Azaknoun. En effet, au niveau de ces localités, l’on constate une pollution ayant atteint des seuils alarmants et hors-normes. Aucun endroit n’y échappe.

Les trottoirs et les chaussées sont jonchés de déchets de tous genres et même l’état de certains bacs à ordures est loin d’être appréciable, pour encourager les petits gestes écologiques. Ainsi, ils sont soit remplis à ras bord de déchets, soit très vétustes pour que l’on s’en sert. C'est pour le moins un tableau déplorable et répugnant qui s'offre aux yeux des passants.

Au village de Semmache, à titre d’exemple, les abords des routes sont jonchés de bouteilles en plastique et de cannettes de bières vides. Il y a même des fosses d’égouts qui demeurent toujours béantes depuis des mois. Par conséquent, les habitants s’inquiètent énormément du danger que représentent ces fosses, à savoir celui de la chute éventuelle d’enfants ou d’adultes qui pourrait s’avérer mortelle.

«Les autorités locales devraient prendre plus au sérieux ces dangers qui guettent chacun de nous. Il est temps de passer à l’acte, et mettre un terme aux promesses sans suite», déplore Mehdi, un habitant Semmache. A ceci, s’ajoute le problème des accotements des routes menant aux différentes bourgades, dont Bouâkache et Hagui qui semblent être des dépotoirs à ciel ouvert, vu le nombre de décharges sauvages qui s’y trouvent.

Pour le moment, les ordures ménagères continuent de poser problème et représentent des dangers pour la santé des populations. À ce sujet, les services de la commune promettent de tout faire pour y remédier, en mettant à la disposition des citoyens des bacs à ordures dans tous les coins et recoins de la localité, tout en rappelant, que des bacs, mis au service du citoyen à cet effet il y a de cela quelques mois, ont été saccagées. C’est dire que citoyen et élus sont interpellés !

Aziz C.