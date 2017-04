Le MJS donne son accord

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, a donné samedi dernier son accord de principe pour la réhabilitation et la modernisation du stade communal d’Aghbalou. En effet, abordé par les jeunes sportifs à l’occasion de sa visite dans la commune, le MJS s’est dit «prêt à participer à un montage financier pour réaliser ledit projet». Pour sa part le wali de Bouira, Mouloud Cherifi, affirmera que les services de la wilaya contribueront au financement de l’opération. Selon le wali, l’APC d’Aghbalou est aussi appelée à contribuer financièrement pour mener à terme le projet. Selon les explications fournies par les services de la commune, une fiche technique du projet a d’ores et déjà été élaborée et porte, entre autres, sur la réhabilitation des vestiaires, l’aménagement des tribunes, la pose d’une clôture et le revêtement en gazon synthétique du stade communal. Le montant des travaux s’élèverait à 56 millions de DA. A noter que mis à part cette structure, les sportifs de la localité n’ont aucun autre endroit où pratiquer leurs sports favoris, font savoir des jeunes de la commune et des responsables de l’APC. Pour ce qui est des joueurs du club local, la JSCA, ils sont obligés de s’entraîner et de recevoir les équipes adverses en dehors de la commune à Tazmalt (w. de Béjaïa), à Chorfa et M’Chedallah. Cette saison par exemple, le club ne s’est pas engagé dans le championnat de wilaya faute d’un stade homologué répondant aux normes. Pour rappel, le stade en question est dans un état déplorable et les structures d’accompagnement sont délabrées et tombent en ruine. Pourtant, la structure a déjà bénéficié, il y a quelques années, d’une importante enveloppe portant sa réhabilitation. Non seulement l’opération n’a pas été concluante, mais à peine le projet réceptionné, la structure était de nouveau livrée à l’abandon et aux actes de vandalisme.

D. M.