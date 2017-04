Six projets PCD attribués

Par DDK | Il ya 27 minutes | 13 lecture(s)

La commune de Khebouzia, dans la daïra de Bir Ghbalou, à 25 km au Sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a bénéficié de six projets de développement inscrits au titre des PCD de l’année 2017.

Le montant alloué à ces opérations s’élève à 29 millions de dinars. Il s’agit du projet d’aménagement urbain de la cité des 70 logements pour un montant de plus de 8 millions de dinars. Les travaux de réalisation de ce projet ont été confiés avec un délai de quatre mois. Le second projet confié à une entreprise concerne le raccordement au réseau de l’assainissement de la localité Znalguia 2 pour un montant de plus de 5 millions de dinars. La troisième opération porte sur la réalisation d’un dalot sur oued El Fouar dans la localité d’Ouled Guamra pour un montant de 2.4 millions de dinars. La quatrième opération retenue au titre des PCD 2017 consiste en l’aménagement urbain de la cité Est du chef-lieu communal pour un montant de 2.9 millions de dinars. Les travaux du projet ont été confiés à une entreprise pour un délai de réalisation de 70 jours. La cinquième opération va porter sur la réalisation d’un terrain de sport de proximité au chef-lieu communal pour une enveloppe financière de 5.2 millions de dinars. La sixième et dernière opération d’un montant de 5 millions de dinars concerne l’aménagement de la route reliant la cite Touhami à celle du 5 juillet du chef-lieu. Le délai de réalisation de ce projet confié à une entreprise est de 03 mois. Il est utile de préciser que six (06) projets avaient été accordés à la commune en 2016 pour un montant de 42 millions de dinars. Selon les services de la municipalité de Khebouzia, trois de ces projets ont été d’ores et déjà achevés tandis que trois autres projets sont toujours en cours de réalisation.

D. M.