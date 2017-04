Travaux de bitumage en cours

Par DDK | Il ya 26 minutes | 12 lecture(s)

Demeuré longtemps sans aménagement, le marché hebdomadaire de M'Chedallah, sis à la sortie Sud de la ville, connaît, ces jours-ci, des travaux de réhabilitation et d'aménagement d’une partie de son terrain où se tiennent, chaque mardi, des transactions commerciales. En effet, sur place, les ouvriers s'affairaient à revêtir une plateforme, située à l'extérieur de l'ex-base de vie chinoise, à proximité de la RN15. Cet endroit précis servait, il y a quelques semaines seulement de cela, de marché à bestiaux. Avant, cet endroit était plein à craquer de monticules de gravats, de déblais et de déchets de tous genres. Ce qui provoquait le rétrécissement de l'espace de parcage des bêtes. A présent, ce problème est en passe d'être réglé, puisque tous les monticules de déblais ont été enlevés pour laisser place à une aire en passe d'être bitumée. «C'est toujours un bon espace de récupéré dans ce grand marché. Avant, on ne savait plus où mettre les pieds ni nos bêtes, tellement les gravats s’y trouvaient partout. Aujourd'hui, je constate que ce problème est résolu avec la réalisation de cette plateforme d'environ 2500 m² ", affirme un habitué du souk. Néanmoins, en dépit de cela, la surface réservée au marché des fruits et légumes et des viandes, implantée à l'intérieur de l'ex-base de vie des Chinois, demeure sans aménagement. À la tombée de la pluie, des mares d'eau pluviales s'y forment en sus de la fange qui tapisse ses lieux. Les clients comme les marchands ambulants trouvent toutes les peines pour y accéder et se déplacer à l'intérieur. Il y a aussi tous les déchets laissés sur place par les commerçants. Ces ordures sont éparpillées un peu partout dans les alentours notamment aux abords de la RN15. Reste à savoir maintenant si cette partie du marché connaîtra à son tour des travaux d'aménagement et de réhabilitation ou pas.

Y. S.