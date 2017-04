Tournoi de foot des vétérans

Par DDK | Il ya 27 minutes | 13 lecture(s)

Le Club Sportif d’El-Hachimia (CSE), une commune sise à 15 Km au Sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a pris l’initiative d’organiser un tournoi de football inter-quartiers au niveau du grand stade de la commune, situé au centre-ville. En effet et d’après les organisateurs de cette activité sportive, toutes les dispositions ont été prises d'avance, et ce, en étroite collaboration avec les délégués de la jeunesse et des sports. Ladite compétition verra la participation de 20 équipes. D’après nos interlocuteurs, le tournoi a commencé jeudi dernier, sachant que toutes les équipes ont confirmé précédemment leur participation à ce challenge du ballon rond. L’objectif de ce tournoi est surtout de créer de l’ambiance et rompre avec la monotonie, affirment les organisateurs. Signalons toutefois que les vétérans de ladite commune souffrent du manque d’infrastructures sportives au niveau de différentes cités et quartiers. Il est utile de signaler que des prix sont prévus pour les deux finalistes qui animeront la finale programmée pour le 12 mai à 17h. À ce sujet, Hocine, un membre responsable dudit club sportif dira: «Notre club a mis tout ses moyens pour que le fair-play soit au rendez-vous tout au long de ce tournoi. Le but est créer de l’animation st surtout des liens entre les citoyens de différents quartiers ou régions et que le meilleur gagne». Par ailleurs, l’on apprendra qu’un tournoi de foot similaire sera lancé par différentes associations à El-Esnam.

Aziz C.