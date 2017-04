Le projet bientôt livré !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 12 lecture(s)

Le village rural de Toghza, situé à 5 kms du chef-lieu de la commune de Chorfa, est en train de connaître des améliorations palpables en matière de développement local. Plusieurs projets de développement sont lancés récemment et qui augurent d'un cadre de vie meilleur pour les quelque 3000 habitants. Effectivement, en sus des projets de l'aménagement urbain, où il est question de réhabiliter, entre autres, la rue principale du village qui va de la RN26 jusqu'au centre de cette localité et dont les travaux sont en cours, il y a aussi ce projet de réalisation d'une salle de sports située à proximité de la salle de soins. En effet, ce projet est en voie de réalisation avec un taux d'avancement des travaux estimé à 65%. La structure est "montée", comme il a été constaté récemment, et il ne manque que le toit, la boiserie et quelques travaux de finitions pour livrer le projet dont les délais sont "légèrement" dépassés, étant donné que l'ODS (ordre de service) du démarrage date du 21 mars 2016 pour un délai de réalisation de 12 mois. Cette salle de sports, dont la livraison est attendue avec impatience par les jeunes sportifs de la localité, a eu une dotation budgétaire de l'ordre de 30 502 660.50 de dinars. "En principe, cette salle ne tardera pas à être livrée, enfin je l'espère en tout cas. À ma connaissance, c'est le seul projet que j'ai vu dans la région et dont les travaux n'ont jamais été interrompus. Depuis le lancement du chantier, les ouvriers y travaillent d'arrache-pied", constate un jeune accosté près du chantier de la salle de sports. Par ailleurs, il est à noter que le village de Toghza vient de s'enrichir d'une salle de Taekwondo réalisée par un privé en vue d'encourager cette discipline. L'heureux "locataire" n'est autre que le club "Amel Toghza de Taekwondo" qui voit toujours grand. Ce club qui mérite tous les égards a su se frayer un chemin parmi les grands clubs du pays, et ce en participant à plusieurs manifestations sportives au niveau national et international. Le sérieux, l'abnégation et la volonté des entraîneurs et des disciples ont valu à ce club des titres et un classement honorable au championnat national de Taekwondo où il a occupé la seconde place durant la saison sportive 2015/2016.

Y. Samir.