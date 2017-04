Les travaux d’aménagement bientôt lancés

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Les investisseurs au niveau de la zone industrielle de Sidi Khaled, dans la commune d’Oued El Berdi, à 10 km au Sud de Bouira, se sont souvent plaints de l’absence des divers réseaux (eau, assainissement, gaz, téléphone et internet) et du déficit en aménagement. L’an dernier, les responsables de l’Aniref ont décidé d’inscrire une opération d’aménagement et de viabilisation de ce parc industriel d’une superficie de 225 ha. Ainsi, lundi dernier, et au cours d’une rencontre tenue au niveau de la zone en présence du wali et des investisseurs, un représentant de l’Aniref a fait savoir que les travaux d’aménagement seront lancés dans un mois ou deux. Selon ce même responsable, l’avis d’appel d’offres a, d’ores et déjà, été lancé et l’Aniref est actuellement en train d’analyser les offres, pour choisir l’entreprise réalisatrice. Profitant de cette rencontre, le wali, qui a été interpellé par les opérateurs économiques, a instruit les responsables techniques, à savoir la DUAC, la DIM et la SDC, d’effectuer des sorties sur le terrain et étudier toutes les contraintes exposées par les investisseurs pour apporter les solutions adéquates notamment en ce qui concerne le raccordement à l’électricité et à l’eau. Par ailleurs, Mouloud Cherifi a aussi exhorté les services de l’urbanisme et de la construction, pour l’accélération de la délivrance des permis de construire.

D. M.