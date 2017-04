La masse juvénile livrée à l’oisiveté

Par DDK | Il ya 7 minutes | 12 lecture(s)

Le secteur de la jeunesse et des sports dans la commune d'Ahnif, à 40 km à l'Est de Bouira, accuse des insuffisances flagrantes en matière d'infrastructures sportives et culturelles. En effet, les jeunes de cette localité ont du mal à combler les loisirs surtout durant les après-midi et les vacances scolaires, car les espaces qui leurs sont dédiés se comptent sur les doigts d'une main. Même s'il existe un centre culturel au chef-lieu -l’unique dans toute la commune - il n'en demeure pas moins que ce dernier manque en encadrement, en moyens et en matériels adéquats. Cet équipement public, vétuste de surcroît, ne constitue plus l’attraction de la masse juvénile de la commune, car il n'offre pas un large éventail d'activités. Il existe également des aires de jeux et des terrains de sports de proximité dans certaines localités, mais elles se trouvent aussi en proie au délabrement et à l'usure. L’on citera à titre d'exemple des aires de jeux des villages de Bouremal et Ighil Naït Ameur lesquelles tombent en désuétude. En effet, ces espaces, réservés à priori aux enfants et aux jeunes adolescents, ne servent plus de lieux de jeux car ils sont en pleine dégradation et exposés aux aléas de la nature. Les enfants en conséquence à cela s'"accaparent" les rues, où ils jouent en s'exposant aux dangers de la circulation routière. Aussi, d'autres terrains de sports, comme ceux des villages de Tameziabt et Tikremtadh, lesquels disposent de terrains en matico réalisés en 2012, se sont vite dégradés en devenant impraticables, au grand dam des jeunes de ces localités. Par ailleurs, le chef-lieu communal d'Ahnif ne dispose toujours pas d'un stade communal digne de ce nom. C'est plutôt un terrain vague aménagé qui sert de stade pour la pratique du football. Les joueurs du club fanion de la localité, le F.C.Tamellaht en l'occurrence, trouvent, dès lors, beaucoup de difficultés à exprimer leurs talents et à développer un beau football dans cette aire. Néanmoins, la seule "bonne nouvelle" nous vient du village Ighil Naït Ameur, où un projet de construction d'un foyer de jeunes est en cours de réalisation.

