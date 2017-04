Plus d’un milliard pour l’aménagement des quartiers

Par DDK | Il ya 25 minutes | 31 lecture(s)

L’état des routes au niveau des cités Chebab Bouzid et Bouchelkia Slimane, relevant d’El-Esnam, une commune sise à 13 Km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, est loin d’être reluisant. Dès l’entrée desdits quartiers, l’on est interpellé par les dégradations des chaussées. Des nids-de-poule et des crevasses rendent difficile la circulation des voitures lesquelles, à leur passage, soulèvent des nuages de poussière qui vont atterrir dans les locaux d’en face : cafés maures, restaurants, alimentations générales et cybercafés sont chaque jour que Dieu fait «envahis» par la poussière. Sur une bonne partie du trottoir, le carrelage est enlevé pour exécuter la pose des câbles de fibre optique, de conduite d’eau potable, de gaz de ville ou tous autres travaux. Les entreprises en charge des travaux ont quitté les chantiers sans avoir remis en l’état les trottoirs et les accotements. La remise en l’état initial a été impatiemment attendue par les habitants, mais en vain À ce sujet, les autorités communales nous ont confié qu’elles ont déjà lancé deux projets d’aménagement des deux quartiers cités plus haut. L’enveloppe allouée pour la réalisation de la première opération à la cité Slimane Bouchelkia, s’élève à 840 millions de centimes. Ainsi, c’est l’entreprise Aissaoui qui a été chargée de mener à terme les travaux de ce projet, lesquels ont commencé depuis deux semaines. Ladite entreprise compte le livrer avant l’arrivée de la saison estivale. L’autre opération de même nature concerne le quartier Bouzid Chebab, situé au plein centre-ville. Ce dernier où l’on a enregistré le même constat de dégradation, connaît sa véritable mue depuis le commencement des travaux d’aménagement. Pour ce faire, les élus locaux ont débloqué une somme de 619 millions de centimes pour la réalisation de ce projet. Ce dernier sera mené à terme par une entreprise qui compte le parachever d’ici deux mois. «Vu le niveau encourageant d’avancement de nos travaux, si on continue à ce rythme, le projet sera mené à terme bien avant les délais», nous a confié Azzedine, un employé de la susmentionnée entreprise. Il faut rappeler que le déficit en aménagement dans les quartiers du chef-lieu communal d’El Esnam a, à plusieurs reprises, suscité l’ire des citoyens. Au quartier du 1er Novembre, les résidents avaient maintes fois interpellé les autorités locales sur l’état de dégradation dans lequel se trouvait leur cité. Après plusieurs actions de rue, un projet d’aménagement avait été accordé par la municipalité au profit de ce quartier. Ledit projet est d’ores et déjà mené à terme, et il reste bien évidement à finaliser les travaux d’aménagement au niveau des deux autres quartiers.

A. C.