Par DDK | Il ya 26 minutes | 32 lecture(s)

Le village rustique d'Ivahlal, situé à 6 km du chef-lieu communal d'Aghbalou, à l’extrême Nord est de la wilaya de Bouira, est connu pour sa vocation agropastorale. Les filières agricoles qui y prédominent sont l'élevage des cheptels (ovins, bovins, avicoles,...), l'apiculture, l'arboriculture notamment l'oléiculture et la figuiculture et d'un degré moindre les cultures maraîchères. Comme cette localité est située en zone montagneuse, à 1000 mètres d'altitude, cette caractéristique lui donne toute la latitude pour développer la filière de l'élevage des animaux, entre autres, grâce à la disponibilité des pâturages et des pacages en haute montagne, là où l'on pratique encore de nos jours la transhumance, même si cette pratique coutumière a baissé en intensité ces dernières décennies. Et comme le bétail, présent en force dans cette localité, a besoin toujours de fourrages, les éleveurs qui possèdent des lopins de terres ont d'ores et déjà entamé la campagne de fenaison dans ce village. Une fois n'est pas coutume, la fenaison cette année a commencé très tôt de l'avis des paysans de la région, car les cultures fourragères comme les graminées, les légumineuses et autres qui poussent à l'état sauvage, sont à présent sèches, donc prêtes à être fauchées. Les fellahs de cette contrée expliquent que c'est à cause de la sécheresse, du beau temps qui persiste depuis des semaines déjà, ainsi que des températures élevées lesquels ont été des facteurs déterminants pour l'entame précoce de la campagne de fenaison». Celle-ci devait, comme d'habitude, commencer, tout au moins, à partir de la première décade du mois de mai", indiquent-ils. En tout cas, les prairies et autres champs renouent ces jours-ci avec la présence des paysans qui, munis de sarcloirs et de faux, fauchent les fourrages complètement "jaunis" par un soleil qui tape de plus en plus fort depuis quelques semaines.

Y Samir.