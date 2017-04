Coup d’envoi le 6 mai prochain

Par DDK | Il ya 26 minutes | 21 lecture(s)

Le club scientifique (CSEF) du département de français relevant de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, s’apprête à renouer avec un rendez-vous culturel annuel. Depuis 2012, ce club organise des concours d’expression française de tous genres, à savoir la poésie, la nouvelle et la dictée, pour ne citer que ceux-ci. Pour cela, il lance un nouvel appel à participation au prochain concours de dictée, à l’adresse de tous les personnes francophones et maîtrisant la langue français de toute la wilaya de Bouira, intéressées par ce concours, pour prendre part à la 4e édition qui se tiendra le 6 mai prochain, au niveau du campus de la faculté des lettres et des langues. Ainsi et selon les initiateurs, cette compétition s’inscrit dans le cadre promotionnel de la maîtrise de la langue de Voltaire, notamment l’orthographe et non pas ‘l’ortografe’, pour faire écho au texte de Maurice Horgues «L’ortografe». Mieux que ça, elle constitue une véritable opportunité pour les étudiants, qui veulent s’initier à l’écriture romanesque ou autre. Comme à chaque édition, le concours se déclinera en deux étapes distinctes : lecture intégrale du texte tiré au sort par l’un(e) des candidats. S’ensuivra l’ultime phase, consistant en la lecture lente et redondante dudit texte. Ainsi, les résultats seront connus du grand public, deux semaines suivant le jour du concours, accordant de facto, un laps de temps pour la correction des copies des candidats. À signaler que les trois premiers gagnants recevront une récompense et un prix honorifique. Pour pouvoir participer à cette nouvelle édition, il suffit uniquement de se présenter le jour J (6 mai), peu avant 10 heures au niveau de la faculté des lettres et des langues où aura lieu le susmentionné concours. Pour cette année, faute de moyens financiers, le club a décidé de faire l’impasse sur une manifestation culturelle qu’il organise habituellement en marge de chaque année universitaire.

Aziz C.