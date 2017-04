Le projet de la décharge toujours bloqué

Par DDK | Il ya 25 minutes | 20 lecture(s)

Le projet de la décharge contrôlée de la commune d’Aghbalou, qui a fait couler beaucoup d'encre, n'est décidément pas près d'être relancé.

Cette situation est due à des oppositions émises par plusieurs propriétaires de terrains agricoles mitoyens par appréhension et sous prétexte de retombées négatives sur les récoltes. En effet inscrite et réalisée à hauteur de 80 % depuis 2013, les travaux sur la décharge contrôlée implantée dans la localité de Tiksiridene à la limite territoriale entre les communes d'Aghbalou et celle de Chorfa ont été brutalement arrêtés par des oppositions tardives. Il importe de préciser que les travaux ont débuté par l'ouverture d'une piste d'accès sur environ 04 km en plus de l'opération de décapage. Les opérations ont été menées à terme avant que des citoyens ne s'insurgent pour empêcher sa mise en service. Il convient de rappeler que ce projet inscrit comme point noir par l’ancien wali Nacer Maaskri pour son emplacement sur des terrains domaniaux relevant des services des forêts a fait l’objet d'un choix de terrain avalisé par la commission de wilaya. À l'heure actuelle, cette municipalité, l'une des plus importantes de la wilaya de Bouira sur le volet démographique avec ses 35 000 habitants, se débat toujours avec ses déchets ménagers exception faite de ceux du chef- lieu de commune Takerboust dont les ordures sont provisoirement prises en charge par le CET d’Ahnif. Quant au reste des villages tel que Selloum, deuxième important centre urbain après Takerboust, Aamoucha, Ivehlal, Ighil Ouchekrid et Ath Hamdoun, il a été crée, selon le maire d’Aghbalou Nacer Bellal, dans chacun d'eux un dépotoir dont on se débarrasse de la collecte d'ordures par le système d'incinération sur place avec toutes les retombées que cela génère sur l'environnement en général et la santé publique en particulier. Un fait qui appelle à une décision courageuse de la part des autorités qui ont solutionné dans un récent passé dans la région plusieurs oppositions émises par des citoyens à l'encontre de projets d'utilité publique par le recours à la réquisition des forces de l'ordre.

Oulaid Soualah