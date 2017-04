L’insécurité persiste !

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

En raison du climat d’insécurité qui règne ces dernières semaines au sein de la résidence Ahmed Amrouche, relevant de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, les résidents se disent livrés à eux-mêmes.

Ainsi, depuis le début de l’année universitaire en cours, les résidents de cette cité se disent exposés à différents risques et périls. En effet, des actes de violences entre étudiants sont devenus, apparemment, une pratique courante. En plus de la violence, des vols sont signalés au niveau de cette cité U. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, plusieurs dizaines d’étudiants ont été délestés de leurs objets par les voleurs qui, pour accomplir leurs forfaits, choisissent souvent des endroits à l’abri de tout regard pouvant les repérer. Un cambriolage a été même perpétré la semaine dernière, lors duquel un résident s’est vu délester de tous ses biens matériels, dont son ordinateur, son téléphone portable… et ce en plein jour. Les ravisseurs n’ont rien laissé, excepté les couvertures et les matelas. Quant à l’identité des auteurs de cette infraction, elles ne sont toujours pas connues. Malgré le dispositif sécuritaire, des actes de vols, d’agressions et de vandalismes sont souvent signalés. A ce sujet, un étudiant résident au sein de ladite résidence dira : «La méfiance est de mise. J’ai acheté deux vachettes pour doubler la sûreté de ma chambre. Les vols se font de jour comme de nuit». La question de l’insécurité est remise encore une fois sur le tapis et les résidents interpellent, une fois de plus, les responsables de la DOU, pour prendre les mesures qui s’imposent pour mettre un terme à cette situation et garantir un minimum de sécurité dans les cités universitaires. Pour rappel, la susmentionnée cité fait toujours face au problème d’hygiène, lequel se pose avec acuité, vu l’état de dégradation avancé constaté sur les lieux.

A. C.