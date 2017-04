Création de deux comités du Croissant rouge algérien

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

La chute du pouvoir d'achat et le quotidien de plus en plus difficile dus à la flambée des produits de large consommation mettent les ménages, vivant dans des conditions modestes, dans une situation inconfortable.

Cet état de fait suscite, dans son sillage, cette nécessité impérieuse d'enclencher des actions de solidarité infaillibles et pérennes pour permettre, justement, aux familles issues du milieu défavorisé de faire face aux difficultés quotidiennes. De ce fait, la création d'organismes sociaux caritatifs qui vont dans ce sens est toujours "la bienvenue" pour les démunis, lesquels s'y rabattent pour les différents besoins. En tout cas, c'est ce qui a été fait dans les localités de Saharidj et d’El-Adjiba, à l’est de la wilaya de Bouira, où deux comités du Croissant rouge algérien (CRA) y ont été installés, respectivement, la semaine dernière, au grand bonheur des citoyens de ces deux communes. En effet, selon nos sources, le comité du CRA du chef-lieu de Saharidj est présidé par M. Akkache Hamza, alors que celui du chef-lieu d'El-Adjiba a comme responsable M. Medouar Yacine. Ces deux organismes locaux ont été installés par les responsables du bureau de wilaya du CRA de Bouira. La création de ces deux comités a suscité beaucoup de satisfaction dans ces deux municipalités, d'autant qu'elles n'en disposaient pas par le passé. "La mise en place du comité local du Croissant rouge algérien dans la commune d'El Adjiba ne peut que nous réjouir, d'autant plus que nous sommes à un mois du début du mois sacré de Ramadhan et de l'Aïd El Fitr. Les démunis ont vraiment besoin d'aides et d'assistance surtout avec la situation actuelle du pays, où les prix des produits alimentaires et vestimentaires notamment ont grimpé vertigineusement. C'est un apport indéniable pour notre localité", affirme un citoyen d'El-Adjiba. "L'importance des comités locaux du CRA ne sont plus à démonter, en ce sens qu'ils apportent une assistance précieuse aux citoyens qui sont dans le besoin. Et que ce soit avec des habits, des denrées alimentaires, des trousseaux scolaires, et bien d'autres. L'organisation des formations cycliques de secours sont également cruciales, étant donné que les comités de Croissant rouge apprennent aux stagiaires les gestes simples à effectuer comme les premiers soins, et ce lorsqu'ils sont devant des cas urgents.", conclut un habitant de Saharidj.

Y Samir.