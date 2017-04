Le nouveau bloc opératoire toujours inexploité

Par DDK | Il ya 1 heure | 158 lecture(s)

Au moment où le secteur de la santé fait un bond qualitatif assez remarquable en matière d'infrastructures haut standing, d'équipements médicaux sophistiqués…, l'unique hôpital de la daïra de M'Chedallah est confronté à une situation des plus pénalisantes.

Actuellement, le bloc opératoire est équipé d’une seule et unique salle, d'où l'incontournable contrainte qui se pose avec acuité aux chirurgiens orthopédistes et autres gynécologues qui font.... la chaîne pour pouvoir opérer leurs malades respectifs y compris ceux jugés urgents. Sinon devant une extrême urgence, le malade est évacué vers d'autres structures de la santé dont les plus proches sont les hôpitaux de Bouira et d'Akbou (w de Bejaia) distants de 50 km et encore là, il n’est pas indiqué que le patient est sûr d’être pris en charge. Il convient de rappeler qu'au niveau du pavillon des urgences, il a été aménagé une autre salle opératoire qui a bénéficié d'une rénovation complète. La salle en question a été livrée en 2013 et a été même utilisée durant une année, soit jusqu’à ce que l'opération de rénovation du bloc opératoire soit achevée. La cause ? Les chirurgiens exigent un certificat de conformité pour pouvoir y exercer. À cause d'un simple document administratif, cette salle qui a consommé une enveloppe financière conséquente et qui est d'une inestimable utilité a été fermée depuis 4 ans et les malades soufflent le martyre pour se faire opérer. Interpellé à ce sujet lors de sa dernière visite dans la région qui remonte au début de l’année, le Ministre de la santé M. Abdelmalek Boudiaf a répondu par une seule phrase «Mebrouk aalikum (félicitations), je signerai ce certificat de conformité dès mon retour au ministère. Voilà bientôt cinq mois que cette promesse a été donnée sans que ce sésame n'arrive à l'hôpital de M'Chedallah. Il importe de préciser que cet EPH enregistre depuis ces cinq dernières années une affluence record de malades. Ces derniers viennent non seulement de la circonscription de cette daïra mais aussi des daïras limitrophes. Ces dernières années, la structure s’est beaucoup améliorée en termes d’accueil, de la prise en charge des malades et des prestations de services. À ceci s’ajoute l'affectation d'un important staff médical, toutes spécialités confondues, et sa dotation en équipements médicaux de pointe.

Oulaid Soualah