La célébration du printemps berbère continue

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Fidèles à la coutume bien ancrée dans la région, les militants de la culture amazighe de la localité de Raffour dans la commune de M’Chedallah qui sont, faut-il le reconnaître, le fer de lance en matière d'engagement et de lutte pour la reconnaissance de Tamazight et la culture berbère dans cette partie de la Kabylie, des jeunes bénévoles de Raffour ont, une fois de plus, fait vibrer jeudi dernier la place publique de cette localité en organisant une important gala avec à l'affiche Ali Ideflawen et Oulahlou aux côtés d'autres chanteurs locaux tels que Karim OSM, Akkal Ahmed, Boudia Ahcene et le poète Askeur Nassim. L’activité qui a drainé une marrée humaine de tous âges venus des quatre coins de la région entre dans le cadre de la double commémoration et célébration du 37eme anniversaire du 20 Avril et du 16eme du Printemps noir. Le gala qui a débuté à 18 h avec l'entrée en scène du chanteur engagé Karim OSM a rapidement pris les contours d'une grande fête avec une foule compacte que les chanteurs en totalité engagés ont vite mis en délire. La foule a repris les refrains à gorge déployée notamment ceux d'Oulahlou et Ali Ideflawen. Ces derniers, le temps d'une mémorable soirée, ont mis le feu à la place publique du village avec la jeunesse de la région qui a repris le flambeau en s'engageant corps et âme dans la lutte pour l'émancipation et la reconnaissance de son histoire, son identité et sa culture. Le tout dans un ordre parfait sans que ne soit enregistré le moindre dépassement et ce grâce à un exemplaire encadrement des organisateurs bénévoles. Ces derniers ont poussé le perfectionnement jusqu'à offrir des moyens de transport aux citoyens éloignés et non véhiculés pour rentrer chez eux à la fin du gala. Cette activité légèrement décalée pour des raisons organisationnelles restera sans aucun doute l'une des plus réussies dans cette localité de Raffour laquelle s'est taillée une solide réputation en matière de commémoration ou célébration des événements historiques, révolutionnaires, culturels ou traditionnels.

Oulaid Soualah