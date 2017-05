Vaste opération de nettoyage

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Planifiée depuis plus d'une semaine, l’opération de volontariat à laquelle a appelé l’association El-Ihssane d’El-Adjiba, une commune sise à 26Km à l’est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a finalement eu lieu, jeudi dernier, au niveau du chef-lieu, et a notamment concerné plusieurs bourgs. En effet, c’est sous le slogan "Tous pour un environnement sain et propre" que les membres de ladite association ont eu la tâche de répartir pas moins d’une trentaine d’agents d’entretien en groupes lesquels ont mené à bout cette opération de nettoyage, surtout au niveau des sites sensibles, à savoir les décharges sauvages improvisées un peu partout à Thakaâth (Crête rouge) et Semmache. À signaler que le coup d'envoi de l’opération a été donné au niveau du chef-lieu, où les agents ont effectué une collecte des sachets et autres détritus qui jonchaient l'avenue principale, avant de passer au lavage de la rue à grande eau et à la peinture des bordures des trottoirs. Des groupes munis du matériel nécessaire, de sacs poubelles et des gants, sillonnaient la route, pour ramasser les monticules de détritus et de canettes de bière, qu’ils ont déposés le long des accotements, en attendant les camions qui les achemineront vers la décharge publique. Le reste des autres groupes a été désigné pour collecter tout ce qui enlaidit le paysage, en d'autres endroits prévus dans le programme de la journée. «L’idée de cette campagne étalée sur plusieurs jours a été motivée par la dégradation des lieux fréquentés par les citoyens», nous a confié Malik, citoyen de ladite commune ayant participé à cette manifestation. À noter qu’au fur et à mesure que l'opération avançait, d'autres citoyens rejoignaient les volontaires pour leur donner un coup de main. Il faut souligner que l’insalubrité qui a pris des proportions alarmantes tant à El Adjiba que partout ailleurs à travers les 45 communes de la wilaya de Bouira est le fait de comportements indésirables et d’incivisme de beaucoup de citoyens. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation ayant eu lieu dans les écoles et autres établissements appelant à la préservation de l’environnement et mettant en garde contre les risques liées à sa dégradation, le phénomène n’a pas beaucoup reculé. Pire encore, la situation s’est davantage aggravée. Pour rappel et devant l’ampleur de la dégradation de l’environnement et l’insalubrité qui caractérise les villes de la wilaya, le wali Mouloud Cherifi a entrepris dès son installation une vaste campagne de nettoiement aux quatre coins de Bouira. L’opération qui se tient chaque samedi se poursuit toujours. Car inscrite dans la durée, elle commence peu à peu à donner des fruits notamment au niveau du chef-lieu de wilaya. Reste à espérer que l’opération donnera les mêmes résultats partout à travers la wilaya.

Aziz C.