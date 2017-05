Le mouvement associatif au rendez-vous

Par DDK | Il ya 13 minutes | 31 lecture(s)

À l’occasion du 1er mai, un tournoi de football a été organisé par la section Snapap de l’Odej de Bouira et l'association Espace jeunesse au niveau du stade communal Taleb Achour de M’Chedallah. Le comité d'organisation était chapeauté, pour la circonstance, par Hamoudi Lyes, cadre de la Jeunesse et des Sport à la retraite, ancien joueur, et entraîneur de football et de handball. Les deux teams finalistes de ce tournoi sont l’équipe «Jeunesse et Sport» de l’Odej et celle de l’hôpital de M’Chedallah. Et c’est cette dernière qui a remporté la finale à 2 buts contre 1. Ce tournoi du 1er Mai, qui s’est déroulé dans une atmosphère de fair-play, a été clôturé par la remise de diplômes honorifiques aux deux équipes finalistes, à l’unité Mont Djurdjura ainsi qu’à l’APC de M’Chedallah «pour leurs contributions respectives à la réussite de cet événement». Les organisateurs ont également rendu un hommage aux travailleurs les plus âgés ayant participé à ce tournoi. Un hommage spécial a été, en outre, rendu au leader du mouvement associatif de M’Chedallah, en l’occurrence M. Hamoudi Lyes, actuellement en retraite, mais qui exerce toujours la fonction d’entraîneur du club de handball CAM M’Chedallah. De même pour le représentant de la section syndicale du Snapap de l’Odej de Bouira et conseiller à la jeunesse, M. Hamichi Aissa, et le représentant de l’association «Espace Jeunesse» de M’chedallah et éducateur spécialisé à la jeunesse, M. Saoudi Mahdi. Cette manifestation en ce 1er mai a permis au mouvement associatif et à la jeunesse de la région de M’Chedallah de renouer avec les animations qui, faut-il le souligner, manquent cruellement dans la localité.

H. B.