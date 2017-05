Une retenue collinaire réclamée

Par DDK | Il ya 33 minutes | 54 lecture(s)

Le mouvement associatif d’Ahnif, à 30 km à l’Est de la wilaya de Bouira, appuyé par les citoyens de plusieurs villages de Tamelaht, a lancé une pétition qui a recueilli plus de 500 signatures.

À travers cette requête, les signataires exigent la mise en exécution du projet de la retenue collinaire dont le dossier a été ficelé et remis à la direction de l’hydraulique en 2011. Le président de l’association «Salah Sadaoui», M. Alem Kaci, qui, muni du plan d’encrage du projet et de la copie de sa fiche technique qu'il a remis au wali Mouloud Cherifi, lors de sa visite dans cette commune lundi passé dira à la nombreuse assistance présente lors de cette visite, parmi laquelle figurent la plupart des directeurs de wilaya, que «ce projet est d’une inestimable utilité pour cette région qui reste l’une des plus déshéritées.» Il a été fait savoir à cette occasion que l’exploitation d’un tel ouvrage est bénéfique et pour l’agriculture, en servant à l’irrigation d’importantes surfaces agricoles et pour l’aquaculture, notamment la carpe, d’autant plus qu’une bonne partie des sept (07) sources qui serviront à alimenter cette retenue collinaire sont salées donc appropriées pour l'élevage de poissons. Signalons que ces sources, non exploitées à l’heure actuelle, peuvent produire un débit global de 10 litres /seconde. Le plan et la fiche technique, établis par un bureau d’études spécialisé, fait ressortir des capacités de stockage de l’ordre de 58.000 m3 d’eau dans cette retenue collinaire dont l’emplacement choisi est un terrain domanial, selon une copie d’un procès verbal de visite conjointement signé par la direction de la pèche et des ressources halieutiques, l’APC d’Ahnif et les représentants du mouvement associatif en date du 14 avril 2011. Dans ce document, il a été cité, pour élargir au maximum cette activité d’aquaculture, la possibilité de la création de fermes d’élevage dans ce créneau, en amont d’un étang artificiel. Durant la réunion tenue vendredi dernier, en plus du maire qui affiche sa pleine détermination à mener à terme ce projet qui tient à cœur aux jeunes désœuvrés de Tamellaht, le mouvement associatif de cette commune, lui, a réussi à faire consensus des villageois du aarch Imelahen autour de ce dossier. M. Alem Kaci nous a informés, à propos de ce projet, que lors de sa visite dans la commune, au mois de juin 2013, l'ex wali, M. Nacer Maâskri, s’est montré fort intéressé et a instruit les services concernés à faire le nécessaire pour le concrétiser rapidement. Malheureusement, à ce jour, rien n'a été entrepris pour répondre favorablement à cette légitime doléance de la population de l'une des plus déshéritées des communes de la wilaya de Bouira. Faute de ressources propres, la municipalité ne fonctionne que grâce aux maigres subventions de l'État, des subventions qui sont loin de satisfaire toutes les demandes en matière d’inscriptions de projets et de répondre aux préoccupations des populations locales.

Oulaid Soualah