L'antenne administrative bientôt réhabilitée

Le village de Toughza, situé à 5 kms du chef-lieu communal de Chorfa, abrite une population qui avoisine les 3.000 âmes. Ce village rustique connaît une croissance démographique appréciable couplée d'une extension urbaine effrénée. La petite industrie et l'agriculture, avec les filières de l'élevage, l'oléiculture, l'apiculture, l'aviculture, les maraîchages… y occupent une place prépondérante avec une perspective qui promet beaucoup. La localité donne l'exemple en matière de développement rural avec beaucoup de réalisations qui commencent à booster l'économie de ce village. En matière d'infrastructures routières, ce patelin dispose d'un réseau en voie de réhabilitation, notamment le boulevard principal qui va de la RN26 (entre Bouira et Béjaïa) jusqu'au centre du village. Les équipements publics enregistrent, pour leur part, quelques avancées avec la réalisation d'un CEM, entré en activité vers 2011, d'une salle de soins, d'un bureau de poste et d’une salle de sports en cours d’achèvement. Néanmoins, dans ce même chapitre, il existe une antenne administrative dans cette localité qui a été construite il y a des années, mais qui est restée close, à cause de sa vétusté et de son état délabré. La fermeture de cette antenne, pendant des années, a contraint les villageois de se déplacer jusqu'au chef-lieu à chaque fois qu'ils désirent se faire délivrer des documents administratifs. Devant cet état de fait, les autorités communales avaient, il y a déjà plusieurs mois, inscrit une opération pour sa réhabilitation, mais les avis de consultation, lancés à cet effet, étaient à chaque fois tous infructueux. Mais cette fois-ci la réhabilitation de cet équipement sera bel et bien réalisée, puisque le marché a été attribué à une entreprise réalisatrice pour une enveloppe financière à hauteur de 549 600 DA. Le délai de réalisation est fixé à 20 jours, apprend-on auprès des services de l’APC de Chorfa.

