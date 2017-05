Le stade en mauvais état

Par DDK | Il ya 34 minutes | 42 lecture(s)

Réceptionné l’année dernière, le stade municipal sis au centre-ville de Bordj Okhriss, une commune située à 50 km au Sud du chef-lieu de la wilaya, se trouve dans une situation de dégradation avancée. À rappeler que c’est une enveloppe financière avoisinant les 100 millions de centimes qui a été débloquée pour sa réalisation. Actuellement, ledit stade affiche plusieurs anomalies et défectuosités pour maintes raisons, à savoir l’incivisme de certains malfaiteurs, le manque d’entretien et celui du gardiennage. Ainsi, il est transformé en un terrain vaste à la merci de la pollution de tous genres. Des sacs en plastiques et des bouteilles jonchent les lieux. Quant à sa clôture, elle est très détériorée, puisque une partie du grillage a été arrachée, et une autre partie est truffée de brèches. De ce fait, tout le monde peut y accéder sans la moindre difficulté. Ce qui a fortement accéléré la détérioration du terrain en gazon synthétique. Aussi, aux alentours de ce stade, de nombreux panneaux d’éclairage se trouvent endommagés. Par conséquent, les membres de différents clubs sportifs ont interpellé les autorités locales, afin de mettre un terme à cette situation «pour le moins regrettable laquelle excède beaucoup de jeunes sportifs», déplorent-ils. Du côté des responsables locaux qui ont été sollicités à ce sujet, aucune déclaration n’a été faite. Toutefois des requêtes ont été formulées par des clubs sportifs quant «à la nécessité de réhabiliter ce stade, mais en vain», affirment-ils. «Les conditions sont loin d’être réunies pour que nous puissions y jouer ne serait-ce qu’un seul match. Nous interpellons nos élus locaux pour se pencher sur cet état de fait», se plaint Adel, joueur de football dans un club local.

Aziz C.