La gare ferroviaire à l’abandon

Triste sort que celui réservé à la gare ferroviaire d’El-Esnam, une commune sise à 13 Km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira. La gare datant de la période coloniale est dans un état de dégradation avancé. En effet, elle est malheureusement abandonnée et livrée aux délinquants de tous bords qui y trouvent un lieu de prédilection pour s’adonner à la consommation d’alcool et laisser par la suite les bouteilles vides sur place. Une situation des plus déplorables pour une gare ferroviaire dont la bâtisse est fermée depuis belle lurette. Ses alentours sont jonchés de bouteilles vides de vin, de bière et d’eau minérale, des tessons de verre. Les lieux sont insalubres et les déchets s’éparpillent partout où le regard se pose. Ni les quais ni encore moins la voie ferrée n’échappent à la dégradation. À ces déchets s’ajoutent les herbes sauvages qui finissement par transformer les lieux en une vraie jungle. Pourtant, cette gare ferroviaire était un vrai joyau architectural et était agréable à voir de loin. Désormais, elle tombe en ruine et fait peine à voir. Il est utile de signaler que le train rapide ne s’arrête pas dans cette gare. La SNTF a considérablement amélioré le transport par des acquisitions de locomotives neuves et la rénovation de la voie ferrée pour qu’elle redore son blason de première entreprise nationale, mais n’est-il pas judicieux qu’elle complète ces investissements en mettant en service les gares ferroviaires fermées depuis longtemps. À ce sujet, Mehdi, un habitant de ladite commune dira : «C’est un triste constat que de voir cette gare tomber en ruine. Cela se passe au vu et su des responsables concernés qui ne bougent toujours pas le petit doigt pour y remédier ».

Aziz C.