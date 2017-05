Solidarité avec les familles nécessiteuses

Par DDK | Il ya 53 minutes | 95 lecture(s)

Des actions de solidarité ont été menées ces jours-ci à Ath-Leqsar, une commune sise à 26 km au Sud-est du chef-lieu de wilaya de Bouira. Ces opérations sont conduites par les habitants de la commune en collaboration l’association caritative «Thiragwa N’Lkhir» depuis le début du mois en cours.

Elles portent principalement sur la restauration des maisons détériorées des familles nécessiteuses de la même commune. Elles devraient être suivies par d’autres actions avant l’arrivé du mois sacré de Ramdhan, et ce en fonction des moyens financiers dont disposera cette association dans les semaines à suivre, informent les membres de cette association.

En effet, un recensement a été effectué le mois d’avril dernier, pour pouvoir répertorier les familles les plus nécessiteuses dans la région. Ainsi, pas moins d’une dizaine de maisons délabrées ont été restaurées. Ces dernières ont subi toutes sortes de travaux de réhabilitation. Mais c’est surtout les toitures qui ont le plus été concernées par ces rénovations, car les maisons en questions ne sont que des taudis en réalité.

La semaine précédente, une maison située non loin d’Ighzer Boulghoum, à la périphérie du chef-lieu d’Ath Leqsar et appartenant à une famille nécessiteuse a été restaurée. Les travaux de réfection ont concerné les murs, qui semblaient délabrés et la toiture des chambres qui présentaient beaucoup de fissures.

«Nous tenons à remercier toutes les âmes charitables et toutes les entreprises qui ont contribué à ces actions humanitaires lesquels ne font que commencer. Elles concernent les localités du Sud de la commune pour le moment, et pourront s’étendre vers d’autres bourgades, si on a un budget suffisant pour ouvrir d’autres bureaux», a déclaré Adel, un adhérent à la dite association.

Par ailleurs, les membres de cette association espèrent réunir assez de fonds pour relancer d’autres travaux de restauration, qui figurent déjà dans le programme. Notre interlocuteur a tenu à souligner que «l’objectif de cette opération consiste à secourir les populations défavorisées, et promouvoir le développement durable, en contribuant à l’amélioration des conditions de vie des populations en difficulté».

Aziz C.