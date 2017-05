À la rencontre des gros clients

Par DDK | Il ya 55 minutes | 96 lecture(s)

La SDC de Bouira a tenu, la semaine dernière, une rencontre avec ses gros clients en énergie électrique et gazière, répertoriés dans la catégorie haute tension (HTA) et moyenne pression (MP).

Placée sous le slogan «Parce que votre satisfaction est notre préoccupation», la rencontre visait, selon les services de SDC Bouira, à renouer avec ce rendez-vous.

Un rendez-vous qu’elle avait pour habitude d’organiser en compagnie des clients représentant les différents segments d’activités (industrie, agriculture, investissement…) et les administrations, telles que l’APC.

Selon la SDC, cet événement, tenu au niveau du siège de la direction dans la ville de Bouira, se veut «un espace d’écoute et d’échanges permettant de mieux identifier les attentes de cette frange de clients, pour une meilleure pris en charge de leurs aspirations et préoccupations en matière d’accès à l’énergie et en manière de continuité et de qualité de service».

Au cours de cette rencontre, indiquent les mêmes services, le directeur de la SDC a insisté sur «l’intérêt tout particulier qu’accorde l’entreprise à ses gros clients de par le degré de leur participation croissante dans la génération du chiffre d’affaires de l’entreprise».

La SDC fait remarquer que le nombre de ces clients est passé de 958 en 2013 à 1106 fin 2016 pour l’électricité, soit une évolution de 15%. S’agissant des clients gaz, leur nombre est passé de 126 à 173 sur la même période, soit une croissance de 40%.

La SDC souligne que «cette clientèle revêt un caractère important au vu de son impact en termes de création d’emplois et des richesses dans le pays». Il est, par ailleurs, indiqué que «cet intérêt s’inscrit en droite ligne des orientations données par les autorités publiques en matière d’encouragement et de facilitation des investissements dans l’optique de diversifier l’économie nationale».

Toujours au cours de la même rencontre, le premier responsable de la SDC a tenu à énumérer les différents investissements consentis, pour améliorer la qualité des prestations relatives aux deux énergies électrique et gazière et qui permettront, une fois à terme, d’atteindre un haut niveau de performance.

Ainsi, il a été fait état d’une enveloppe de 4000 millions de DA d’investissement alloué au développement du réseau électrique entre 2013 et 2016. Le directeur de la SDC a rajouté que «son entreprise est déterminée à poursuivre cet effort d’investissement, dont une grande partie est déjà en cours de réalisation».

Il citera, entre autres, les actions de modernisation en termes de télé-exploitation des réseaux, de restructuration de longs départs ou encore la création de nouvelles structures d’accueil.

Le rendez-vous était, aussi, une occasion pour la SDC de faire une exposition sur la possibilité offerte à ces clients pour la réalisation de leur propre raccordement sous la supervision du distributeur, ainsi que sur la panoplie de choix de tarification offerte aux gros clients et les avantages y afférents.

En termes d’assistance et de conseils, une communication a été présentée sur l’utilité pour les opérateurs économiques d’opter pour la compensation de l’énergie réactive, pour éviter les effets préjudiciables de cette énergie pour le client et le distributeur.

Le débat qui s’en est suivi a permis à certains clients d’évoquer certains problèmes liés à la sécurité d’alimentation, à l’entretien des installations… Une autre contrainte liée au raccordement au niveau des zones d’activités a été aussi soulevée.

D. M.