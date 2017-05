Les adolescents face au danger de noyade

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Une chaleur caniculaire sévit ces jours-ci dans la région avec des pics de température qui dépassent souvent les 30 degrés.

Ainsi, l’ambiance estivale commence petit à petit à s'implanter avec le port d'habits légers, la vente des glaces... La chaleur accablante pousse aussi des enfants et des adolescents à barboter dans les retenues collinaires et dans certains étangs des oueds, pour se rafraîchir, au péril de leur vie.

D'autres, par contre, prennent d'assaut les bassins d'accumulation aménagés dans les fermes. À l'exemple de ce bassin d'eau situé au village de Toghza, dans la commune de Chorfa, lequel a été transformé en une piscine de fortune par son propriétaire, pour permettre aux jeunots d’y barboter.

Comme constaté de visu, ce bassin, sis à proximité de la RN26, a été pris d'assaut par des dizaines d'enfants et d'adolescents qui s'y baignent par groupes. En plus de Toghza, ils viennent des localités avoisinantes, comme Tazmalt, Choukrane, Chorfa, Allaghane et autres, pour piquer une tête et se tremper le corps dans une ambiance bon enfant.

D’une superficie d'environ 30 m2, ledit bassin s'avère très exigu pour recevoir les petits "baigneurs". En revanche, ses eaux ne présentent aucun danger pour les enfants du moment qu'elle est pompée d'un puits, donc douce et potable. Même si un enfant ingurgite accidentellement cette eau il ne risquerait rien sur le plan santé.

Par ailleurs, ce bassin d’eau sera "écumé" jusqu’à la fin de l’été par ces jeunots, lesquels n’ont point d’autres lieux pour se baigner. N’ayant pas tous les moyens de se permettre des séjours près de la grande bleue, ils se contentent de ce bassin, qui fait leur bonheur.

«Cela fait quelques jours que je viens régulièrement vers ce bassin avec mon petit frère, pour nous baigner. L’eau y est excellente avec ces températures qui deviennent insupportables», dit un adolescent.

Y. S.