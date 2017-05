497 km en mauvais état

Par DDK | Il ya 4 minutes | 8 lecture(s)

Dans la wilaya de Bouira, de tout le réseau routier, c’est incontestablement la catégorie des chemins communaux qui sont les plus dégradés.

Gérés par les communes, dont certains ont des ressources limitées, et subissant continuellement l’objet de divers travaux, les chemins communaux sont à la fois exposés à la dégradation et très peu entretenus.

Un rapport de la direction des travaux publics (DTP) sur l’état du réseau routier, présenté récemment, vient conforter ce constat. En effet et d’après le même rapport, les chemins communaux sont parmi les plus dégradés. Selon les chiffres communiqués, 27% de ces chemins sont en mauvais état.

À l’échelle de la wilaya, cela représente plus de 497 km sur un total de plus de 1820 km de chemins communaux. Toujours selon la DTP, le reste, soit plus de 1322 km, est soit en bon état ou dans un état moyen. Ce qui représente un pourcentage de 73%.

L’autre constat établi par les services des travaux publics concerne les chemins de wilaya. Selon ces services, 15% de ces chemins sont en mauvais état, soit plus de 100 km sur un total de plus de 715 km que compte la wilaya. 546 km sont classés en bon état, mentionne encore le rapport de la DTP.

S’agissant des routes nationales (RN), la DTP révèle que 14% de ces routes sont en mauvais état, soit près de 70 km sur un total de 459 km. 389 autres km de routes nationales sont en bon état, selon la même source. Sur un autre chapitre et en ce qui concerne la densité du trafic sur les routes nationales, la DTP précise que c’est la RN5, reliant Bouira à l’Est du pays, qui capte le plus de véhicules.

Ainsi, 30.000 véhicules, dont 30% de poids lourds, empruntent chaque jour la RN5. La RN15 et 26, respectivement entre Bouira et Tizi-Ouzou et Bouira et Béjaïa, voient passer 16.000 véhicules au quotidien, dont 25 % de poids lourds. Enfin, les RN8 et 18, reliant Bouira aux wilayas du Sud, captent chaque jour une moyenne de 15.000 véhicules, dont 30 % de poids lourds.

D. M.