La bibliothèque communale enfin rouverte

Par DDK | Il ya 15 minutes | 13 lecture(s)

Certains équipements publics, en particulier les espaces culturels et de loisirs, se trouvent clos, par on ne sait quel motif, pour ne servir que d’éléments de décor.

Les cas sont légion dans la wilaya de Bouira, où des structures revenant de droit aux jeunes se trouvent, pour une raison ou une autre, fermées. C’est le cas au chef-lieu de Chorfa, situé à 50 km à l'Est de Bouira, où l'on recense la fermeture du centre culturel à la face des jeunes de la localité. Les prétextes de cette situation inédite sont innombrables, mais renvoient toujours à un même constat: la privation des jeunes de lieux de loisirs et de culture.

La bibliothèque communale du chef-lieu a connu également le même sort depuis un certain temps avant de connaître sa réouverture et sa mise en service. En effet, cette structure, située à proximité de la mosquée et de la cité des 70 logements, a rouvert ses portes depuis la deuxième décade du mois d'avril dernier, au grand bonheur des jeunes de la localité.

N'ouvrant qu'en de rares occasions pour célébrer les journées nationales, cette bibliothèque a été mise en fonction pour être à la disponibilité des élèves en particulier ceux qui préparent les examens de fin de cycles de l'enseignement. La nouvelle de la réouverture de cette bibliothèque a, ainsi, soulagé bon nombre d'élèves de la localité lesquels «avaient du mal à trouver un lieu adéquat, pour réviser leurs cours en prévision des différents examens».

"Enfin, on nous a ouvert les portes de la bibliothèque. Cela va nous permettre de réviser convenablement et de préparer le BAC, pour ma part, surtout que cette structure possède des centaines de livres et guides scolaires qui peuvent nous être très utiles", se réjouit un lycéen. Les horaires d'ouverture de la bibliothèque communale ont été rendus publics, dernièrement. Ainsi, exception faite des journées de jeudi et vendredi, ladite bibliothèque est ouverte du samedi au mercredi de 13h30 à 18h00.

Y Samir.