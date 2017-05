Ouverture de la saison estivale, aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Le Centre national des sports et loisirs de Tikjda (CNSLT), sur les hauteurs de la commune d’El Esnam, prévoit l’ouverture aujourd’hui de la saison touristique estivale.

Ainsi, après une saison hivernale très animée, le CNSLT organisera plusieurs activités culturelles, sportives et touristiques au cours de cette saison estivale.

Selon M. Belkassmi Med Ameziane, chargé de communication du CNSLT, les touristes auront droit à un programme riche et diversifié : «Nous voulons faire profiter un maximum de touristes, notamment via l’animation et le sport.

Il s’agit aussi de mieux vendre la destination touristique de Tikjda, particulièrement durant la saison estivale», affirme M. Belkacemi qui souligne que les activités programmées à cette occasion sont d’une durée de deux jours et seront clôturées par une grande randonnée collective vers le site de Tamda Ouguelmim (Le lac Uguelmim), perché à plus de 2300 mètres d’altitude sur les hauteurs du Djurdjura.

«Nous avons programmés deux matchs de football, qui opposerons les travailleurs du CNSLT et les journalistes locaux, une compétition de chasse au trésor et une soirée musicale qui sera animée par des chanteurs locaux, tels Nassrine, Youva Ajrad et Ali Haddadi. Pour demain vendredi, nous avons prévu une grande randonnée vers le Lac Uguelmim, qui sera encadrée par nos guides touristiques et la protection civile. Cette randonnée sera une occasion pour les touristes de découvrir plus de 8 sites naturels perchés sur les hauteurs du Djurdjura», précise M. Belkacemi.

À noter, par ailleurs, que la station climatique de Tikjda enregistre d'incessantes ruées de visiteurs des quatre coins de la wilaya, ainsi que des autres wilayas du pays. En effet, les touristes viennent, par centaines, pour admirer les paysages féeriques de la région : la blancheur immaculée de la neige durant l’hiver, l’air pur de la montagne et le clame durant l’été.

Oussama K.