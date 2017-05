Que de manques !

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Nouvellement implanté, le quartier Ben Lazem est situé à quelques encablures au Nord de la ville de Lakhdaria. Ses habitants avaient acquis des terrains après achat de lots à bâtir qu’un particulier à mis en vente. Ce quartier est subdivisé en plusieurs lots formant un lotissement résidentiel. Celui-ci est accessible à partir de la RN5 menant vers Alger à travers une piste agricole aménagé depuis en chemin goudronné. Le chemin est d’une distance qui avoisine les trois kilomètres. Par contre le chemin le plus près qui y mène de la ville de Lakhdaria est dans un état piteux. Cette voie d’accès est caillouteuse et boueuse. La chaussée est jonchée de grandes crevasses qui engendrent des dégâts matériels aux véhicules. L’accès au quartier par ce chemin est difficile. A signaler que certaines ruelles secondaires sont étroites. Elles ne permettent guère l’accès aux voitures. Et ceci est dû au fait que des citoyens n’ont pas respecté le plan urbain du lotissement. Le conducteur doit faire des exercices de slalom pour éviter ces crevasses. À l’entrée du quartier, les amas d’ordures ménagères, qui jonchent le chemin principal, agressent la vue du visiteur et offre une image exécrable du lotissement. Interrogés sur cet état, les citoyens affirment que «les services concernés n’ont pas enlevé ces ordures il y a près d’un mois.» Cette situation donne au visiteur une vue de désolation. Sur le plan des commodités, le quartier est alimenté en eau potable et les habitants sont raccordés au réseau de l’électricité. Néanmoins les services de l’ADE n’ont pas procédé à la réparation des fuites d’eau qui coule le long du chemin communal à l’Ouest du lotissement. Aussi, les citoyens soulèvent le problème des chutes de tension électrique. La plupart des habitants déclarent que cette situation a causé des dégâts considérables sur les appareils électroménagers et leur a engendré des dépenses supplémentaires. Le quartier est démuni du gaz de ville que les habitants réclament avec insistance. Ils déclarent que la conduite principale passe à quelque cinq cent mètres de leur quartier. Mais ce combustible tarde toujours à arriver au quartier de Ben Lazem. Pourtant ce dernier est situé à la périphérie de la ville de l’ex-Palestro dont les quartiers sont entièrement raccordés au gaz. Les résidents lancent, en conséquence, un appel aux autorités compétentes et à la SDC pour prendre en charge leur doléance à acheminer et à alimenter leurs foyers en gaz de ville. En définitive, la population souhaite que les responsables locaux se penchent sur certains de leurs problèmes. Il s’agit de l’amélioration de l’alimentation au courant électrique, l’aménagement et la réhabilitation du chemin menant au quartier, sur une distance de huit cent mètres, et la dotation du quartier en gaz de ville.

A. B.