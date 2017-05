25 DA pour 7 km !

Par DDK | Il ya 1 heure | 156 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs de la ligne Saharidj - M'Chedallah ont, sans avertir ni crier gare, augmenté de 5 DA les tarifs de transport. Ainsi, au lieu de 20 DA, l’usager doit débourser 25 DA pour un aller simple, d’une distance d'à peine 7 km et sur une route qui a bénéficié d'une importante opération de modernisation depuis cinq ans cela. À noter que la nouvelle tarification est devenue effective depuis mardi dernier. Une augmentation que d’aucuns qualifient d’ «injustifiée». «Elle pénalise les ouvriers et fonctionnaires qui font la navette deux fois par jour, pour de piètres prestations de service», déplore un usager de cette ligne. Et de renchérir : «La majorité des fourgons utilitaires sont vétustes, déglingués et inappropriés, pour une telle activité. De plus, la plupart travaille sans aucune autorisation et fait une concurrence acharnée et déloyale à ceux qui exercent dans la légalité et qui payent diverses charges». Un fait qui souligne, une fois de plus, l'absence des services concernés sur le terrain, notamment dans ces régions de l’arrière pays. «C'est vrai qu'à un moment donné, ces transporteurs non-autorisés ont contribué à réduire les contraintes de transport de voyageurs. Mais maintenant que de nouveaux transporteurs, en nombre suffisant et dotés surtout d'autorisations de transport, sont arrivés, n'est-il pas temps d’obliger ces opérateurs à appliquer les tarifs réglementaires?», s’interroge un villageois.

Oulaid Soualah