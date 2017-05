Par DDK | Il ya 39 minutes | 56 lecture(s)

La Chambre d’agriculture de Bouira a organisé, avant-hier jeudi, une journée d’information au profit des agriculteurs et du grand public pour relancer l’agriculture familiale.

Dans la cour de l’institution, plusieurs équipements ont été exposés pour permettre au public de découvrir les moyens permettant d’investir dans le créneau de l’élevage familial ou domestique. Lors de cette journée, il a été fait état que l’agriculture familiale recouvre la très grande majorité des activités agricoles de la planète, soit 2,6 milliards de personnes.

Ainsi, près de 40% de la population mondiale vivent et travaillent dans une exploitation familiale. Premier producteur de ressources alimentaires, avec près des ¾ des productions mondiales, l’agriculture familiale offre des filières de proximité bien adaptées à la demande en zone rurale comme en ville. Reposant sur l’utilisation des écosystèmes naturels et des savoir-faire ancestraux, elle oppose des alternatives plus durables à l’agriculture intensive et «l’agro-business».

Lors de son intervention, M. Bellil Boualem de la subdivision agricole de Sidi-Aïch, dans la wilaya de Béjaïa, soulignera que l’agriculture familiale «englobe toutes les activités agricoles reposant sur la famille, en connexion avec de nombreux aspects du développement rural.» «L’agriculture familiale permet d’organiser la production agricole, forestière, halieutique, pastorale ou aquacole qui, sous la gestion d’une famille, repose essentiellement sur la main d’œuvre familiale, les hommes autant que les femmes.

Dans les pays en développement, l’agriculture familiale est la principale forme d’agriculture dans le secteur de la production alimentaire», expliquera-t-il. Dans cet exposé, l’importance de l’agriculture familiale a été mise en exergue ainsi que la petite agriculture qui est liées de façon indissociable à la sécurité alimentaire mondiale. «L’agriculture familiale préserve les produits alimentaires traditionnels, tout en contribuant à une alimentation saine et équilibrée, à la conservation de la biodiversité agricole mondiale et l’utilisation durable des ressources naturelles. L’agriculture familiale peut être un moyen de stimuler les économies locales, surtout si elle est combinée avec les politiques spécifiques axées sur la production sociale et le bien-être des communautés», ajoutera M. Bellil.

L’orateur estime, cependant, que les défis de l’agriculture familiale sont diverses et multiples avec en premier lieu nourrir les populations, préserver l’environnement et lutter contre la pauvreté : «La société, notamment les familles dépendant du monde agricole, doit s’adapter aux changements climatiques, cultiver les sols appauvris, lutter contre les maladies des plantes, prévenir la dégradation des sols, réduire le recours aux engrais chimiques, limiter l’emploi des pesticides et mieux gérer l’eau. Le tout pour favoriser l’accès à la terre et aux ressources et assurer de meilleurs revenus aux paysans», informera M. Bellil.

De même, les avantages de l’agriculture familiale ont été abordés pour préserver les ressources naturelles et les produits du terroir, garantir des emplois pour les jeunes ruraux, améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural, assurer la sécurité alimentaire en maintenant une activité agricole productive dans les zones rurales les plus difficiles mais aussi et surtout lutter contre l’exode rural.

Le rôle de l’agriculture familiale est défini, ainsi, comme étant la pierre angulaire de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement durable se révèle être à la base de toute politique de développement, en jouant un rôle essentiel dans la production alimentaire en demeurant un facteur majeur dans l’approvisionnement alimentaire de la population urbaine, afin de relever le défi énorme imposé par la croissance démographique.

Des packs pour l’élevage familial

Interviendra ensuite M. Yaha Madani, représentant de Gaun SA, société spécialisée dans la fabrication d’équipements et de matériel d’élevage qui présentera le pack d’élevage familial. Pack décrit comme un projet agricole et alimentaire d’avenir.

En début d’intervention, M. Yaha décrira un contexte agricole en mutation, vue la conjoncture actuelle : «L’élevage familial ou élevage domestique est une solution, grâce à certaines filières dynamiques, à des installations professionnelles, à des équipements fiables, d’autant plus que des développements sont possibles, soutenus et encouragés par les dispositifs de l’État. L’installation est un projet de vie qui doit être muri et très bien réfléchi. Et c’est dans ce cadre que nous proposons le pack d’élevage familial pour l’élevage cunicole, avicole et ovin».

Le représentant de Gaun SA ne manquera pas d’inciter les présents à mener à bien leurs installations en adéquation avec leurs envies et leur environnement : «Il est possible de créer son propre projet élevage ou de s’associer, cela dépend de vos choix et des opportunités qui se présenteront à vous», soutiendra M. Yaha qui soulignera qu’il faut également s’appuyer sur des compétences techniques, connaissances initiales, d’expériences et surtout par des formations (stages, journées techniques, rencontres de professionnels…).

Il sera proposé à l’assistance un pack d’élevage familial d’une contenance de 20 lapines. Une offre qualifiée de projet clef en main, composé d’un bâtiment en charpente métallique fabriqué aux normes en vigueur par la EURL EIC, et un équipement d’élevage Gaun SA, constitué d’un clapier composé de cinq éléments, à savoir 2 éléments de cage, modèle Leyba de 24 cages, dont 20 cages pour femelles et 4 mâles de reproduction ainsi que 3 éléments de 36 cages, modèle Mallorca pour engraissement de lapins.

Il a, par ailleurs, été démontré que pour la pérennité du projet d’élevage, dégager une trésorerie chez un éleveur est très difficile mais indispensable : «Être cohérent entre son projet de vie et son projet professionnel avec l’installation en élevage, sont à la fois des projets professionnels et des projets de vie.

Aussi, la vision du métier éclaire et oriente les choix technico-économiques. Certains misent sur l’agrandissement, la spécialisation, d’autres optent pour la diversification ou la création de la valeur ajoutée. Grace à l’entraide familiale, vous pouvez vous décharger parfois des tâches quotidiennes liées à votre élevage, en comptant sur la présence d’un de vos proches», indiquera le représentant de Gaun SA.

Diversifier les habitudes alimentaires du consommateur

Pour M. Akkouche Abdelmalek, secrétaire général de la Chambre d’agriculture, cette initiative est à saluer à plus d’un titre : «À travers la wilaya de Bouira, aussi bien dans ses zones de montagne que dans la région des hauts plateaux ou dans les plaines, des familles entières peuvent améliorer leurs revenus en pratiquant ces élevages familiaux.

En plus de disposer de viande saine, ils peuvent même revendre leurs produits, ce qui leur permet de leur assurer un revenu supplémentaire. C’est pour cela que nous avons invité le représentant de la firme espagnole Gaun SA ainsi que le subdivisionnaire de Sidi-Aïch pour vulgariser les techniques d’élevage familial et présenter les équipements permettant de maîtriser cette filière », soulignera-t-il.

À noter que tout au long de cette journée, les agriculteurs et les particuliers ont montré un vif intérêt aux conférences animées ainsi qu’au matériel exposé. Cette journée d’information intervient à point nommé et entre dans le cadre de la politique de la Chambre d’agriculture de la wilaya de Bouira, visant à diversifier, à moindre coût, les habitudes alimentaires des consommateurs.

Hafidh Bessaoudi