Démarrage des travaux

Les travaux de réalisation d'une aire de jeux au village Ighil Ouchekrid ont été lancés samedi 13 mai. Cette date a été choisie car coïncidant avec le jour anniversaire de la destruction de ce village par l'armée coloniale en 1956.

C’était suite à la légendaire bataille d'Akwir, durant laquelle les maquisards ont infligé une cuisante défaite aux parachutistes de l’armée coloniale et aux chasseurs alpins.

Ce projet tant attendu par les jeunes du village, situé en haute montagne, est financé sur le budget communal à hauteur de deux millions de dinars, en complément d’une première enveloppe d'un million de dinars. Les travaux lancés concernent le décapage, les terrassements et la réalisation d'un muret de consolidation.

Le même jour, on procéda également au lancement de l'opération d'aménagement d'une piste (revêtement en béton) sur une distance de 300 mètres au profit du quartier Tilmatine Oulma qui a bénéficié d'une enveloppe de 190 millions de centimes, apprend-on du président de l'APC d'Aghbalou, M. Bellal Nacer.

Cette voie d'accès a bénéficié en plus de son revêtement d'un ouvrage de consolidation et d'un système de drainage des eaux pluviales. Le maire nous informera que, le même jour, l'APC, en collaboration avec les villageois, a organisé une campagne de nettoyage et d'évacuation des déchets et ordures ménagères vers la décharge publique.

Oulaid Soualah