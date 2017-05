Un tissu forestier à préserver

Par DDK | Il ya 49 minutes | 113 lecture(s)

La commune d'Ahnif, située à 40 kms à l'Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, cpmprend un tissu forestier qui s'étale sur des milliers d'hectares. Ce couvert végétal sauvage est constitué en majorité de pins d'Alep et d'un degré moindre de maquis, de genévriers et de buissons.

Il existe en tout trois massifs forestiers dans cette municipalité, qui s'étendent sur des centaines d’hectares chacun. Le plus vaste reste celui de Chréa, situé au sud du chef-lieu communal.

Ces espaces boisés à perte de vue ne sont malheureusement pas à l’abri des risques d'embrasement, vu leur accessibilité à tout le monde, y compris aux mal attentionnés. Cependant, aucun incendie ne s'est déclaré dans ces bois denses, il n'en demeure pas moins que le risque plane toujours, avec les chaleurs qui persistent encore ces derniers jours, alors que l’été n’est même pas encore installé.

Les trois forêts en question sont situées à des endroits différents de la municipalité, entrecoupées par de vastes pacages semi-arides destinés aux pâturages. Il s'agit des massifs boisés de: Boulhafer, situé à une dizaine de kilomètres à l'Est d'Ahnif-centre, d'Ighzer Oumenchar, un autre massif boisé qui "enveloppe" le mont "Salah Oussaïd" et qui se trouve "enserré" entre les lieux-dits Amenhar 1 et Amenhar 2, et enfin la troisième et dernière forêt est située, quant à elle, au sud de la commune, et qui porte le nom de Zaâlelou, laquelle tapisse les monts de Zaâlelou et Amris.

Tous ces massifs forestiers sont considérés comme les "poumons" de cette région de Tamellaht. Néanmoins, il existe un peu partout dans cette localité charnière et historique de Tamellaht, d'autres bois, mais de moindre envergure qui entourent les villages de cette municipalité. Leur bois est cependant utilisé à outrance surtout pendant l'hiver pour le chauffage, ce qui les dégarnit de plus en plus.

Y Samir.