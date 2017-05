Toghza, Togi et Choukrane sans transport

Par DDK | Il ya 50 minutes | 113 lecture(s)

Le secteur du transport de voyageurs dans la commune de Chorfa connaît des fortunes diverses. En effet, si le chef-lieu communal est desservi sans anicroches par les transporteurs qui activent dans la ligne M'Chedallah-Tazmalt, ce n'est pas le cas pour d'autres bourgades de cette municipalité.

Si l'on prend le cas des villages de Toghza, Choukrane et Togi, le problème de transport s'y pose avec acuité. Ces localités rurales ne sont pas desservies par les transporteurs de voyageurs, ce qui fait qu'elles endurent un enclavement sans pareille. Excepté les habitants véhiculés, le reste des villageois vit un calvaire quotidien.

Ils n’ont d’autre choix que se rabattre sur l'auto-stop ou la marche pour rejoindre l'arrêt le plus proche sur la RN26 où passent les fourgons et autres minibus. Ce que résume un habitant de Choukrane : «Notre village n'est pas doté de transport de voyageurs. Cela se répercute négativement sur la vie quotidienne des villageois non véhiculés. Les travailleurs et les élèves en ont pourtant le plus grand besoin», déplore notre interlocuteur. Et c'est le même topo au village de Toghza.

«Il faut prendre le fourgon jusqu'à l'arrêt de Toghza sur la RN26 pour s'engager environ 3 kms en aval pour rejoindre le centre du village. Mais avec la chaleur de ces derniers jours, cela commence à devenir très dur», témoigne un habitant de Toghza. Soulignons enfin que des taxieurs clandestins proposent leurs services aux villageois qui y trouvent une alternative, mais ceux-ci ne sont pas réguliers, ce qui fait que les usagers ne peuvent pas toujours rejoindre leurs destinations à temps.

Y Samir.